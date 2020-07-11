«Это надо пробовать самим». Навка ярко отрекомендовала музей водки

Татьяна поделилась восторженными впечатлениями.

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка посетила музей водки в Ленинградской области и поделилась впечатлениями.

«Вернулась из путешествия, но эмоций и впечатлений так много, что и дальше продолжу выкладывать их! Невероятный островок-музей-деревня, где такое ощущение, что для отдыха есть все! И танцы, и музыка, и хлеб-соль... И даже музей водки! Да, да, представляете?! Коллекция, собранная со всего мира, как рассказывал нам гид, впечатляет даже самых искушенных!

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Туда можно приехать и привезти им в дар свою бутылочку водки, правда, найти ту, которой у них еще нет, надо суметь! Не мудрено, вы только посмотрите на размах... и чувство юмора! О дегустации лучше промолчу, потому что это надо пробовать самим. «Чудный остров навестите, в Мандроги погостите!».

На всякий случай, сразу предупреждая ваши комментарии, это не реклама алкогольной продукции, это рассказ о путешествии», – написала 45-летняя Навка.

Татьяна выиграла Олимпиаду-2006 в дуэте с Романом Костомаровым.

После завершения карьеры она выступает в ледовых шоу и организовывает их.

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