Ягудин – о премии ISU: «Полный бред, что Загитовой нет в номинации «самый ценный фигурист»

Алексей жестко разнес организаторов ISU Skating Awards.

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин раскритиковал организаторов премии ISU Skating Awards за невключение Алины Загитовой в шорт-лист номинации «самый ценный фигурист».

«Если коротко, то премия ни о чем. Если подробно, то я бы не придавал никакого значения премии ISU. Когда актеры, режиссеры и другие деятели киноискусства получают награды «Золотого глобуса», «Оскара», для них это большое событие. Это статус, деньги, новые роли и возможности. Для спортсмена важны лишь спортивные достижения. От того, будет у тебя награда от ISU или нет, ты не станешь спортсменом круче или хуже. Подобная премия статусна в спорте разве что в футболе.

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«Золотой мяч» уже много лет вручается лучшему футболисту года, и к этой премии приковано большое внимание общественности. Весь мир уже много лет наблюдает за противостоянием Месси и Роналду, а мы до сих пор гордимся, что наш Лев Яшин – единственный вратарь, который получал «Золотой мяч». В других видах спорта подобные премии формальность и нужны только тем, кто на них зарабатывает, но ничего не значат для спортсменов.

Я очень сильно сомневаюсь, что именно в фигурном катании премия от ISU станет аналогом «Золотого мяча». Но в любом случае желаю успехов нашим девочкам, тренерам, которые попали в список номинантов. Я буду рад, если они победят, но еще больше я буду рад видеть их на пьедесталах крупных турниров. И полный бред, нонсенс, что в категории most valuable skater (самый ценный фигурист) нет Алины Загитовой», – написал 40-летний Ягудин в инстаграме.

В номинацию «самый ценный фигурист» попали Юдзуру Ханю, Нэтан Чен и танцевальный дуэт Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон.

Евгения Медведева претендует на награду за лучшую программу, Этери Тутберидзе – на лучшего тренера, Анна Щербакова – на премию за лучший костюм, Александра Трусова и Алена Косторная поспорят за приз «открытие сезона».

Церемония награждения начнется в 17:00 по московскому времени 11 июля.

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