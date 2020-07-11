«Оскар» в фигурном катании: Косторная – открытие года, Тутберидзе – лучший тренер

Неплохой результат для представителей России.

Состоялась церемония вручения ISU Skating Awards – аналога премии «Оскар» в мире фигурного катания.

Российские спортсмены победили в двух номинациях. Алена Косторная стала лучшим новичком года.

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Этери Тутберидзе – лучшим тренером.

Лучшим хореографом признали Ше-Линн Бурн из Канады – она работает с Евгенией Медведевой.

Самый ценный фигурист – японцец Юдзуру Ханю.

Приз за лучший костюм ушел к паре Мэдисон Чок/Эван Бейтс. Лучшая программа – у Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

Курт Браунинг получил особую награду за вклад в фигурное катание.

В жюри конкурса вошли шесть судей – олимпийская чемпионка Татьяна Навка (Россия); двукратная чемпионка мира Мики Андо (Япония); олимпийский чемпион Эрик Рэдфорд (Канада); двукратный бронзовый призер ОИ Лю Чен (Китай); пятикратная чемпионка Европы Сюрия Бонали (Франция); чемпион мира Тодд Элдридж (США).

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