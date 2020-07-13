«Вы награждаете тренера-абьюзера?» Иностранцы атаковали инстаграм ISU после победы Тутберидзе

Этери взяла статуэтку «Лучший тренер» по итогам премии ISU Skating Awards.

Премия ISU Skating Awards, неофициально названная фигурным Оскаром, получилась противоречивой – каждый любитель фигурки нашел что-то, что его не устроило. Фанаты Алины Загитовой атаковали соцсети ISU, когда действующей олимпийской чемпионки не оказалось в шорт-листах, болельщики Евгении Медведевой недоумевают, почему приз за лучшую программу достался странной гимнастике Пападакис/Сизерона, а не Жениной гейше.

И так далее – недовольных хватило. Зато зарубежный фандом объединился вокруг номинации «Лучший тренер», которую предсказуемо выиграла Этери Тутберидзе. Ее фигуристки (Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова) взяли все шесть этапов Гран-при, также эти три девушки стояли на подиуме чемпионата России, чемпионата Европы и финала Гран-при. Алина Загитова дважды поднималась на пьедестал этапов Гран-при. У конкурентов Этери – Брайана Орсера и Рафаэля Арутюняна – настолько выдающихся результатов в сезоне-2019/20 не было, а точнее, не было кучности. Орсер попал в номинацию благодаря Юдзуру Ханю, Арутюнян – Нэтану Чену.

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Но победа Тутберидзе понравилась не всем. Иностранные любители фигурного катания стали поливать 46-летнюю Этери в соцсетях, называя тренером-абьюзером. Вот сводка комментариев:

«ISU, что с вами? Вы награждаете абьюзера Тутберидзе?»

«Если однажды будет проведено расследование о жестоком обращении с несовершеннолетними во всех видах спорта, у вас будет много возможностей спрятать головы в песок. Просто знайте это. Она может работать только с очень молодыми девушками. Где остальные медали?»

«Поздравляем с победой тренера-абьюзера и пропагандой нездоровых методов в вашем спорте».

«Выходит, ISU поддерживает молодых фигуристок, жертвующих своим телом, а не спортивное долголетие. Очень разочаровывает».

«Конечно, давайте поддержим абьюзера! Ужасно, ISU».

«Очень грустно. Это ужасно – поддерживать ее жестокие методы и показывать миру, что она права».

«ISU не должен потворствовать методам работы Тутберидзе. Ужасно, что она получила эту награду».

«Посмотрю, как вы поздравите ее в следующем году, когда Косторная и Щербакова начнут сдавать».

За что Тутберидзе называют абьюзером? Может, они правы?

Этери инкриминируют анорексию Юлии Липницкой, стрессовый перелом Медведевой в олимпийском сезоне и ослабленное ментальное здоровье Загитовой. Главный хейтер Тутберидзе с заметным именем – бывшая финская фигуристка Кира Кори, трехкратная медалистка чемпионата Европы. Она не раз отрицательно высказывалась о жестокости, которая якобы царит в «Хрустальном». А недавно японское издание включило Этери в список самых токсичных тренеров – по соседству с насильником и мошенником.

Разумеется, никаких официальных доказательств детского абьюза со стороны Тутберидзе нет – хейтеры разве что имеют право на мнение. Когда разговор заходит об Этери, они забывают, что большой спорт – не про здоровье, забывают о 14-летней американке Алисе Лю, которая тоже прыгает тройные аксели и квады, и забывают о юных девушках из сборной США по гимнастике, которые в процессе подготовки к Олимпиадам тоже прошли через много травм. Сперва факт абьюза нужно доказать – только в таком случае Тутберидзе действительно заслужит порицание.

У Тутберидзе-тим все плохо с пиаром. Бренд не умеет работать с конфликтами и не учится на ошибках

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