Туктамышева выложила фото в стиле Джорджины и подписала, что вид со спины – интереснее

Елизавета Туктамышева
Фото: Instagram
Лиза – просто космос.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию в инстаграме. Вероятно, изначально планировался кадр спереди, но сама спортсменка пришла к другому выводу:
«Когда фото с бэкстейджа интереснее, чем то, что снимали изначально», – подписала Лиза снимок, на котором фотограф заснял ее со спины.
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