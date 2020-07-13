Туктамышева выложила фото в стиле Джорджины и подписала, что вид со спины – интереснее

Лиза – просто космос.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию в инстаграме. Вероятно, изначально планировался кадр спереди, но сама спортсменка пришла к другому выводу:

«Когда фото с бэкстейджа интереснее, чем то, что снимали изначально», – подписала Лиза снимок, на котором фотограф заснял ее со спины.

Фигурное катание Туктамышева выложила карантинный танец – движениям ее бедер место на бразильских карнавалах 06/06/2020 В 20:29

Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, победительница финала Гран-при в сезоне-2014/15.

Ранее подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала , как она тверкает на протяжении 37 секунд.

«Вы награждаете тренера-абьюзера?» Иностранцы атаковали инстаграм ISU после победы Тутберидзе

Подписывайся на нас в телеграме

Фигурное катание Туктамышева запустит собственную линию одежды 01/05/2020 В 05:21