Бывший ученик Тутберидзе рассказал, как его заставили выступать с двусторонней пневмонией

Это случилось, когда Виктор Адоньев представлял Казахстан на Азиатских играх-2011.

Бывший ученик Этери Тутберидзе Виктор Адоньев рассказал, как во времена выступлений за сборную Казахстана его заставили выходить на лед с двусторонней пневмонией. После этого случая спортсмен завершил карьеру.

«Надоело все, честно говоря. Это случилось после Азиатских игр-2011, которые проходили в Астане и Алма-Ате, и я как раз выступал за Казахстан. Наша пара тогда была в хорошей форме, мы наконец три месяца нормально потренировались. Я думал, что мы себя хорошо покажем, и на первой тренировке мы действительно здорово откатались, очень понравились судьям... А потом я заболел. Причем заболел так! У меня была двусторонняя пневмония.

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И тут начался самый большой ужас в моей жизни. Температура была 40 градусов, меня положили в инфекционную больницу, кололи антибиотиками, я похудел на семь килограммов за три дня – на мне костюм висел! И меня заставили выступать. Именно заставили. Меня не спрашивали, сможешь кататься или снимаемся. Мне сказали: «Надо выступить, Вить». Врачи предупреждали, что кататься нельзя: «Он может не выдержать. Тем более с партнершей кататься – у него сил нет! Мы не будем выписывать его из больницы». Но в итоге все организовали так, чтобы я все-таки выступил. Вспоминаю – это был кошмар.

Прокатались мы очень плохо. Я вообще не знал, как программу доехать. На утренней тренировке мы ни одного элемента не сделали, никаких поддержек – я просто задыхался. Делал шаг – и начинал адски кашлять. Но я все-таки вышел на лед. В коротком танце мы в конце упали, потому что у меня сил вообще не осталось: я поднял партнершу в поддержку, и мы с ней оказались на льду. Я еле встал. Произвольную программу мы уже не так ужасно доехали, но... меня потом заставили и на показательных выступить. Хотя у меня начались осложнения, и я кашлял без остановки, было очень страшно.

Родители в шоке были, когда узнали, что у меня двусторонняя пневмония, и я выступаю на соревнованиях. Это как сейчас представить, что кто-то с коронавирусом и осложнениями выйдет на лед. Все скажут: «Вы нормальные вообще? Он же умрет!» Когда я вернулся в Москву, из дома не выходил месяца два. Начались проблемы с сердцем, с ногами. Никто из тренеров в Казахстане мне даже не позвонил, не спросил, как у меня дела, хотя они все знали, в каком состоянии я находился. Знаете, как это обидно? Да, партнерша мне звонила потом, но, например, ее отец, который был нашим менеджером, даже не сообщил моим родителям, когда я попал в больницу. Я считаю, что это просто подсудное дело! Так нельзя. И после этого я решил бросить спорт. Однако мне очень хотелось еще кататься. Наверное, поэтому и я стал тренером», – цитирует Адоньева «Газета.ru».

До смены спортивного гражданства с российского на казахстанское Адоньев выступал в одиночном катании и тренировался под руководством Тутберидзе.

После завершения карьеры он работал в группе Тутберидзе в качестве хореографа с олимпийской чемпионкой 2014 года Юлией Липницкой, двукратной победительницей первенств мира Евгенией Медведевой и другими фигуристками.

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