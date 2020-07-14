Хореограф, работавший с Тутберидзе, рассказал, как Этери попросила Щербакову уйти из группы

Это случилось в 2014 году – задолго до успехов Анны в большом спорте.

Хореограф Виктор Адоньев, ранее работавший в отделении «Хрустальный», рассказал, что Этери Тутберидзе попросила фигуристку Анну Щербакову уйти из ее группы в 2014 году.

«В этом сезоне мне очень по душе программы Щербаковой. Я с ней раньше много работал – когда Тутберидзе попросила ее уйти из группы в 2014 году. Я тоже в тот момент ушел, и мы с Аней много занимались. Работали мы вместе с Артемием Пуниным, именно он поставил ей тройные прыжки. А я занимался программами и скольжением. Именно после этого Этери Георгиевна решила снова взять Щербакову в группу.

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Это нормальная ситуация, потому что Этери уже великий тренер. Она сейчас всем говорит: «Хорошая девочка, придете со всеми тройными – я вас возьму». У нее послужной список уже такой солидный, все к ней стремятся, так что по-другому нельзя», – цитирует Адоньева «Газета.ru».

В минувшем сезоне Щербакова завоевала золотую медаль на чемпионате России и стала второй в финале Гран-при и на чемпионате Европы.

В субботу прошла первая в истории церемония ISU Skating Awards. Тутберидзе была удостоена награды в номинации «Лучший тренер», опередив американского специалиста Рафаэла Арутюняна и канадца Брайана Орсера.

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