Фигурное катание

Хореограф, работавший с Тутберидзе, рассказал, как Этери попросила Щербакову уйти из группы

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Анна Щербакова

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
12 минут назад

Это случилось в 2014 году – задолго до успехов Анны в большом спорте.

Хореограф Виктор Адоньев, ранее работавший в отделении «Хрустальный», рассказал, что Этери Тутберидзе попросила фигуристку Анну Щербакову уйти из ее группы в 2014 году.

«В этом сезоне мне очень по душе программы Щербаковой. Я с ней раньше много работал – когда Тутберидзе попросила ее уйти из группы в 2014 году. Я тоже в тот момент ушел, и мы с Аней много занимались. Работали мы вместе с Артемием Пуниным, именно он поставил ей тройные прыжки. А я занимался программами и скольжением. Именно после этого Этери Георгиевна решила снова взять Щербакову в группу.

Фигурное катание

Бывший ученик Тутберидзе рассказал, как его заставили выступать с двусторонней пневмонией

4 ЧАСОВ НАЗАД

Это нормальная ситуация, потому что Этери уже великий тренер. Она сейчас всем говорит: «Хорошая девочка, придете со всеми тройными – я вас возьму». У нее послужной список уже такой солидный, все к ней стремятся, так что по-другому нельзя», – цитирует Адоньева «Газета.ru».

  • В минувшем сезоне Щербакова завоевала золотую медаль на чемпионате России и стала второй в финале Гран-при и на чемпионате Европы.
  • В субботу прошла первая в истории церемония ISU Skating Awards. Тутберидзе была удостоена награды в номинации «Лучший тренер», опередив американского специалиста Рафаэла Арутюняна и канадца Брайана Орсера.

«Вы награждаете тренера-абьюзера?» Иностранцы атаковали инстаграм ISU после победы Тутберидзе

Подписывайся на нас в телеграме

Фигурное катание

«Оскар» в фигурном катании: Косторная – открытие года, Тутберидзе – лучший тренер

11/07/2020 В 17:11
Фигурное катание

Косторная и Щербакова вышли на лед после локдауна. Они спотыкались, но через неделю вернули тройные

06/06/2020 В 09:41
По теме
Фигурное катаниеАнна Щербакова
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир