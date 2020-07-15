Косторная отреагировала на уход Трусовой к Плющенко

Алена не считает трансферы в фигурке чем-то ужасным.

Действующая чемпионка Европы Алена Косторная прокомментировала переход экс-одногруппницы Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Я бы не сказала, что что-то сильно изменилось. Спортсмены приходят и уходят, в этом нет ничего ужасного. Каждый фигурист должен найти тренера, с которым ему комфортно и который приведет его к нужным результатам», – заявила 16-летняя фигуристка в интервью Olympic Channel.

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В сезоне-2019/20 Косторная выиграла все международные старты, в которых участвовала, и проиграла Анне Щербаковой чемпионат России.

Трусова уступила обеим одногруппницам в финале Гран-при, на чемпионате России и Европы. В межсезонье она перешла в академию Плющенко.

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