«Илье 46 лет, ей – 25. Думаете, это любовь?» Бывшая жена Авербуха – о его романе с Лизой Арзамасовой

Ирина Лобачева надеется, что Илья не оставит их общего сына без недвижимости.

Бывшая российская фигуристка Ирина Лобачева отреагировала на роман хореографа Ильи Авербуха с актрисой из сериала «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. С 1995-го по 2007-й Лобачева состояла с Авербухом в браке.

«Такая вроде милая, но сына я попросила быть осторожным с ней. Я вчера Илье звонила, но он почему-то не взял трубку. Тогда я передала Илье свое мнение через нашего сына: «Мартин, пожалуйста, скажи отцу, чтобы он нашу недвижимость оставил в покое. Пусть женится, только не надо Лизу прописывать. А то у тебя, сынок, останется только моя квартира, моя дача и моя машина!»

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Сын у меня умный, я думаю, он правильно все до отца донесет, они сами разберутся. Я думаю, что Лиза не так проста, какой кажется. Илье 46 лет, а ей 25, вы думаете, это любовь? Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает ее. Я никогда не смотрела ее сериалы и фильмы. Не думаю, что у нее сейчас много работы. Но она девочка себе на уме. Порой ведет себя очень наигранно... Плюс ее направляет мать, Лиза с ней очень близка. Пускай они женятся, я не против. Главное, чтобы мой бывший муж не подпускал ее к своей недвижимости и все оставил нашему сыну», – цитирует Лобачеву «Комсомольская правда».

В 2004 году у Лобачевой и Авербуха родился сын Мартин. Ребенок воспитывается в семье отца.

По слухам, роман Авербуха и Арзамасовой завязался в 2012 году, когда актрисе было 17 лет. Сейчас ей 25, Авербуху – 46.

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