Плющенко: «У Трусовой будут насыщенные программы, а не разбег-прыжок»

Очередной скрытый выпад в сторону Этери Тутберидзе?

Глава академии «Ангелы Плющенко» Евгений Плющенко рассказал о подготовке к сезону фигуристки Александры Трусовой.

«Сборы прошли очень успешно – база фантастическая, все условия, почему я и хотел туда ехать, все мои ожидания подтвердились. Саша восстановила четверные прыжки, все в порядке и с тройным акселем, и с флипом, и с риттбергером, и со всеми прыжками. Понятно, что еще нужно время вкатать их.

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Мы поставили две программы с Сережей Розановым, это будут два совершенно разных образа, новых для нее. Программы в этом году будут очень насыщенными, не «разбег-прыжок», очень много работы на шаговые канвы, переходы, дорожки будут, как в мужском одиночном катании, очень сложные.

Если брать женское и мужское одиночное катание, женщины уступают в шаговой канве, у нас с Сережей Розановым план был на сложные шаги, и она, кстати, их ловко делает.

Сейчас мы прорабатываем костюмы, они должны быть интересными – ведем переговоры с мировыми дизайнерами, чтобы ей сшили платье, Саша сейчас чувствует себя великолепно, как и другие сборники. Готовимся к прокатам с юниорами, к сентябрьским прокатам, рассчитываем, что все пройдет по плану, а там жизнь подскажет, что делать дальше», – цитирует Плющенко ТАСС.

Трусова в межсезонье перешла к Плющенко от Этери Тутберидзе вместе с тренером Сергеем Розановым.

Александра – бронзовый призер чемпионата Европы-2020, двукратная чемпионка мира среди юниоров.

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