Чемпионка мира по фигурному катанию Александровская выпала с шестого этажа и разбилась насмерть

Екатерина Александровская
Фото: Getty Images
Ужасная весть из Москвы.
В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская. Причиной смерти 20-летней девушки спало падение с высоты.
Рано утром тело Екатерины Александровской было обнаружено под окнами ее дома. Предположительно, Александровская упала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже, сообщает телеграм-канал 112.
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- Екатерина начинала одиночницей, а в 2012 году перешла в парное катание.
- С 2016 года она выступала в паре с австралийцем Харли Уиндзором и представляла на международной арене Австралию.
- В 2017-м пара выиграла чемпионат мира среди юниоров.
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