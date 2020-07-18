Чемпионка мира по фигурному катанию Александровская выпала с шестого этажа и разбилась насмерть

Ужасная весть из Москвы.

В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская. Причиной смерти 20-летней девушки спало падение с высоты.

Рано утром тело Екатерины Александровской было обнаружено под окнами ее дома. Предположительно, Александровская упала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже, сообщает телеграм-канал 112.

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Екатерина начинала одиночницей, а в 2012 году перешла в парное катание.

С 2016 года она выступала в паре с австралийцем Харли Уиндзором и представляла на международной арене Австралию.

В 2017-м пара выиграла чемпионат мира среди юниоров.

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