Следователи нашли записку в квартире погибшей фигуристки Александровской

Екатерина Александровская
Фото: Getty Images
Возможно, в смерти виновата неразделенная любовь.
Утром 18 июля под окнами своей квартиры была обнаружена мертвой 20-летняя российская фигуристка Екатерина Александровская. Девушка выпала с шестого этажа.
Как стало известно 5-tv.ru, Екатерина оставила записку с одним словом: «Люблю».
Чемпионка мира по фигурному катанию Александровская выпала с шестого этажа и разбилась насмерть
В последнее время 20-летняя девушка находилась в депрессии из-за сложностей в спортивной карьере и обращалась за помощью к психологу. По предварительной информации, в какой-то момент она была вынуждена пойти работать в стриптиз-клуб. По данным следователей, Александровская накануне смерти вернулась домой поздно ночью в нетрезвом состоянии.
- Летом 2016 года спортсменка сменила спортивное гражданство на австралийское.
- В паре с Харли Уиндзором москвичка выиграла юниорский этап Гран-при в Таллине, затем стала чемпионкой Австралии, а после чемпионкой мира.
Первую медалистку Олимпиады из СССР сгубил алкоголь. Убийца нанес ей 17 ножевых и изуродовал тело