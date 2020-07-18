Следователи нашли записку в квартире погибшей фигуристки Александровской

Возможно, в смерти виновата неразделенная любовь.

Утром 18 июля под окнами своей квартиры была обнаружена мертвой 20-летняя российская фигуристка Екатерина Александровская. Девушка выпала с шестого этажа.

Как стало известно 5-tv.ru, Екатерина оставила записку с одним словом: «Люблю».

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В последнее время 20-летняя девушка находилась в депрессии из-за сложностей в спортивной карьере и обращалась за помощью к психологу. По предварительной информации, в какой-то момент она была вынуждена пойти работать в стриптиз-клуб. По данным следователей, Александровская накануне смерти вернулась домой поздно ночью в нетрезвом состоянии.

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