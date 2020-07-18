Медведева показала рисунок, над которым работала 3 месяца – это просто божественно

Евгения не теряла зря времени в Японии.

Российская фигуристка Евгения Медведева показала новый рисунок.

Девушка выложила произведение в отдельный аккаунт инстаграма, посвященный исключительно изобразительному творчеству спортсменки. «Рисовала это три месяца», – подписала пост Евгения. Она попросила подписчиков подсказать автора оригинальной картины, с которой Медведева сделала копию, и фанаты не подвели – россиянка вдохновилась творчеством японской художницы Харуё Мориты.

Фигурное катание До открытия границ Медведева будет тренироваться в Москве под руководством Буяновой 03/07/2020 В 13:21

Медведева почти три месяца провела на карантине в Японии.

Из-за закрытых границ Евгения тренируется в Москве.

Медведева – большая поклонница аниме. Она несколько раз выходила на лед в образе Сейлор Мун.

Японцы сняли аниме о фигурке. Его хвалила Медведева, а в одном из персонажей увидели Гном Гномыча

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Фигурное катание Медведева вернулась в Россию. Она провела в Японии на карантине почти 3 месяца 30/06/2020 В 17:13