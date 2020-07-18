Фигурное катание

Медведева показала рисунок, над которым работала 3 месяца – это просто божественно

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Евгения Медведева

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 19 минут

Евгения не теряла зря времени в Японии.

Российская фигуристка Евгения Медведева показала новый рисунок.

Девушка выложила произведение в отдельный аккаунт инстаграма, посвященный исключительно изобразительному творчеству спортсменки. «Рисовала это три месяца», – подписала пост Евгения. Она попросила подписчиков подсказать автора оригинальной картины, с которой Медведева сделала копию, и фанаты не подвели – россиянка вдохновилась творчеством японской художницы Харуё Мориты.

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  • Медведева почти три месяца провела на карантине в Японии.
  • Из-за закрытых границ Евгения тренируется в Москве.
  • Медведева – большая поклонница аниме. Она несколько раз выходила на лед в образе Сейлор Мун.

Японцы сняли аниме о фигурке. Его хвалила Медведева, а в одном из персонажей увидели Гном Гномыча

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