Медведева показала рисунок, над которым работала 3 месяца – это просто божественно

Евгения Медведева
Фото: Instagram
Евгения не теряла зря времени в Японии.
Российская фигуристка Евгения Медведева показала новый рисунок.
Девушка выложила произведение в отдельный аккаунт инстаграма, посвященный исключительно изобразительному творчеству спортсменки. «Рисовала это три месяца», – подписала пост Евгения. Она попросила подписчиков подсказать автора оригинальной картины, с которой Медведева сделала копию, и фанаты не подвели – россиянка вдохновилась творчеством японской художницы Харуё Мориты.
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- Медведева почти три месяца провела на карантине в Японии.
- Из-за закрытых границ Евгения тренируется в Москве.
- Медведева – большая поклонница аниме. Она несколько раз выходила на лед в образе Сейлор Мун.
Японцы сняли аниме о фигурке. Его хвалила Медведева, а в одном из персонажей увидели Гном Гномыча
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