Партнер погибшей фигуристки: «Мы бы готовились к Олимпийским играм»

Екатерина Александровская и Харли Уиндзор ставили перед собой высокие задачи.

Партнер погибшей фигуристки Екатерины Александровской Харли Уиндзор сообщил, что в планах пары была поездка на Олимпийские игры.

«Страдала ли Екатерина эпилепсией? Да, это так. Но я думаю, мы все равно были бы готовы соревноваться дальше и готовиться к Олимпийским играм. У меня, допустим, есть астма, но она находится под хорошим контролем. Я пользуюсь услугами правильной медицины, и астма никак не влияет на мои тренировки. Мы не могли тренироваться вместе, потому что не были уверены, что будет дальше, так как из-за COVID-19 я должен был вернуться в Австралию и затем не мог из страны выехать, так как моя виза закончилась.

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Если бы не трагедия, я считаю, что мы продолжили бы готовиться к Олимпийским играм. Я знал о ее ментальных проблемах, но ничто не свидетельствовало о мыслях о суициде. Это был больше эмоциональный стресс, вызванный как фигурным катанием, так и личными проблемами. Я не могу точно знать, какими именно», – цитирует фигуриста РИА «Новости».

20-летняя российская фигуристка Екатерина Александровская была обнаружена мертвой утром 18 июля под окнами своей квартиры. Девушка выпала с шестого этажа.

Летом 2016 года спортсменка сменила спортивное гражданство на австралийское.

В паре с Харли Уиндзором москвичка выиграла юниорский этап Гран-при в Таллине, затем стала чемпионкой Австралии, а после чемпионкой мира.

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