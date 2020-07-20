Причина всем прекрасно известна.

Серия юниорского Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21 отменена.

Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). В публикации отмечается, что причиной отмены соревнований стала пандемия коронавируса: из-за нее фигуристам будет сложнее добраться до места проведения турнира (некоторые границы все еще закрыты), а санитарно-медицинские меры (включая возможный карантин) могут «наложить непосильное бремя на организаторов».

Фигурное катание Следователи нашли записку в квартире погибшей фигуристки Александровской ВЧЕРА В 11:15

Ранее из-за угрозы распространения COVID-19 был досрочно завершен сезон-2019/20 и отменен главный старт года – чемпионат мира, который должен был пройти с 19 по 22 марта в Монреале.

«Вы награждаете тренера-абьюзера?» Иностранцы атаковали инстаграм ISU после победы Тутберидзе

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Фигурное катание Плющенко: «У Трусовой будут насыщенные программы, а не разбег-прыжок» 17/07/2020 В 11:35