Eurosport
Фото: Twitter
Причина всем прекрасно известна.
Серия юниорского Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21 отменена.
Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). В публикации отмечается, что причиной отмены соревнований стала пандемия коронавируса: из-за нее фигуристам будет сложнее добраться до места проведения турнира (некоторые границы все еще закрыты), а санитарно-медицинские меры (включая возможный карантин) могут «наложить непосильное бремя на организаторов».
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