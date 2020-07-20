Фигурное катание

В фигурном катании отменили серию юниорского Гран-при

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Eurosport

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через 18 минут

Причина всем прекрасно известна.

Серия юниорского Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21 отменена.

Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). В публикации отмечается, что причиной отмены соревнований стала пандемия коронавируса: из-за нее фигуристам будет сложнее добраться до места проведения турнира (некоторые границы все еще закрыты), а санитарно-медицинские меры (включая возможный карантин) могут «наложить непосильное бремя на организаторов».

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