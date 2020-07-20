Фигуристка Даванкова была замужем за хореографом Морозовым. Ее инстаграм нежнее морского бриза

Василиса Даванкова
Фото: Other Agency
Василиса – жизнерадостная и активная девушка.
Тренер и хореограф Николай Морозов четыре раза женился на разных девушках – об этом у нас выходил отдельный текст. Одна из жен Николая – фигуристка Василиса Даванкова: пара вступила в брак в 2016 году, но потом (по морозовской привычке) рассталась.
Василиса ведет яркий и насыщенный инстаграм – давайте полюбуемся, что красивого там спрятано.
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