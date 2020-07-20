Фигуристка Даванкова была замужем за хореографом Морозовым. Ее инстаграм нежнее морского бриза

Василиса – жизнерадостная и активная девушка.

Тренер и хореограф Николай Морозов четыре раза женился на разных девушках – об этом у нас выходил отдельный текст. Одна из жен Николая – фигуристка Василиса Даванкова: пара вступила в брак в 2016 году, но потом (по морозовской привычке) рассталась.

Василиса ведет яркий и насыщенный инстаграм – давайте полюбуемся, что красивого там спрятано.

Фигурное катание Медведева показала рисунок, над которым работала 3 месяца – это просто божественно ВЧЕРА В 19:11

Другие подборки горячих дам:

Эта пышногрудая гольфистка обожает загонять мячи в лунку. А еще она загонит колышек тебе в сердце

Леклер порвал с предыдущей девушкой ради «Ф-1», но вскоре закрутил новый роман. Ты его сразу поймешь

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Фигурное катание Forbes рассказал, как Загитова заработала 1,1 млн долларов за год 06/07/2020 В 15:29