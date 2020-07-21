Авербух крутит с актрисой на 22 года младше. Бывшая жена боится, что он оставит сына без наследства

Папарацци застукали вице-чемпиона Солт-Лейка с Елизаветой Арзамасовой из «Папиных дочек».

Танцы на льду – самый унылый и непопулярный вид в фигурке, в котором досконально разбираются только отъявленные гики. Зато танцевальное закулисье перещеголяло одиночку и тем более парное катание: Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Марина Анисина и Никита Джигурда, карьера Анны Семенович. Свежий сюжет – лавстори вице-чемпиона Олимпиады-2002 Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой.

Кажется, в 2020-м союз мужчины и женщины не должен никого удивлять – тем более после принятых в Конституцию поправок. В конце концов, Авербух и Арзамазова – не Дзюба и Азмун. Но люди не ожидали связи 46-летнего постановщика ледовых шоу и 25-летней звезды уже подзабытого сериала СТС «Папины дочки».

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Как познакомились Арзамасова и Авербух

Илья выступал в танцах на льду в дуэте с Ириной Лобачевой, на которой был женат. Пик их карьеры – золото чемпионатов мира и Европы, а также серебро Олимпийских игр (Авербух и Лобачева уступили французам Марине Анисиной и Гвендалю Пейзера). После завершения карьеры Ирина родила сына Мартина, а в 2007-м супруги развелись, и ребенок остался с отцом.

Илья Авербух и Ирина Лобачева (Россия), Олимпиада-2002 в Солт-Лейк-Сити Фото: Getty Images

Авербух закончил соревноваться и стал инвестировать в ледовые шоу и другие похожие проекты. Он был одним из вдохновителей «Ледникового периода» на Первом канале – телешоу, в котором звезда шоу-бизнеса встает на коньки в паре с профессиональным фигуристом. Илья не катался сам – он практиковался в создании разнообразных номеров для соревнующихся и прокачивал скилл хореографа на пару с еще одним фигурным креативщиком, Александром Жулиным.

После четырех успешных сезонов проект переименовали в «Лед и пламень». Одной из участниц стала 15-летняя Арзамасова – ее поставили в пару с двукратным чемпионом мира Максимом Стависким. К старту прокатов СТС показывал уже 14-й сезон «Папиных дочек». Лиза прославилась в роли Галины Сергеевны – девочки-вундеркинда, которая прошла три класса за один и закончила школу экстерном. Героиня Арзамасовой носила очки в толстой оправе и дурацкие косички, поэтому ее появление на льду в несвойственных образах зрители восприняли с энтузиазмом и разглядели в актрисе не только собирательный образ зубрилы. Видимо, Авербух тоже приятно удивился.

Лиза Арзамасова («Папины дочки») Фото: Other Agency

Арзамасова и Ставиский заняли второе место, и взаимоотношения Лизы с фигурным катанием не закончились. Она стала ведущей ежегодной премии «Хрустальный лед» – стартапа, который Авербух запустил три года назад. В 2012-м постановщик доверил Елизавете главную роль в рестарте шоу «Винкс на льду» – обычно хэдлайнерами становились фигуристки, но в этот раз выбор Авербуха пал на 17-летнюю Арзамасову.

Об отношениях влюбленные заявили только в июле 2020-го – вернее, парочку на отдыхе у моря подловили папарацци издания Hello. Арзамасова сперва предпочла обойтись без развернутых комментариев, Авербух лаконично заявил: «Я всегда отрицал все истории, потому что они все были лживые, но здесь правда». Ранее ему приписывали романы с дочерью Бориса Гребенщикова Алисой и актрисой Валерией Ланской – также участницами «Ледникового периода».

Арзамасова успокаивала подписчиков, Лобачева переживает за сына

Подписчики Арзамасовой разошлись чуть ли не сильнее многословных фанатов фигурки. Пришлось отвечать в инстаграме.

«Ребят... ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я все та же Лиза. Мы с вами вместе в сети часто обсуждали серьезные философские вопросы, находили взаимопонимание, с юмором реагировали на сложные ситуации, проявляли такт и деликатность. И вдруг такой взрыв на макаронной фабрике... Вы чего? Ребята?» – написала актриса, у которой до Авербуха официально подтвержденных отношений не было.

Комментарии дала и Лобачева – по двум ее интервью сложно понять отношение к новому увлечению бывшего мужа.

«Я сразу скажу: ради бога, это его жизнь. Давно уже пора встречаться с нормальной девушкой. Я знаю, что у Илюхи было много женщин, ну таких, однодневнок. Но если в этот раз что-то серьезное завяжется, я только порадуюсь за них», – вот одна цитата.

А в другом комментарии Ирина боится, что новая любовь Авербуха оставит без наследства их 16-летнего сына: она предложила бывшему мужу не прописывать Елизавету в своем доме и оставить всю недвижимость сыну.

«Такая вроде милая, но сына я попросила быть осторожным с ней. Он у меня умный, я думаю, он правильно все до отца донесет, они сами разберутся. Я думаю, что Лиза не так проста, как кажется. Илье 46 лет, а ей 25, вы думаете, это любовь? Думаю, просто он финансово успешен, поэтому и привлекает ее. Она девочка себе на уме. Порой ведет себя очень наигранно», – заключила Лобачева.

Скорее всего, Ирина переживает зря – «Комсомольская Правда» сообщила, что влюбленные готовятся к переезду в новый дом на берегу Истринского водохранилища.

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