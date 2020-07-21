Фигурное катание

Дни.Ру: Плющенко и Рудковская ждут ребенка – его вынашивает суррогатная мать

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Яна Рудковская, Гном Гномыч

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 41 минут

У Гном Гномыча появится брат или сестра.

Российский фигурист Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская ждут ребенка.

Пара воспитывает общего сына Александра по прозвищу Гном Гномыч – скоро у него появится брат или сестра. Как сообщают Дни.Ру, пара воспользовалась услугами суррогатной матери, и ребенок родится совсем скоро.

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  • Гном Гномыч занимается фигурным катанием и тренируется под руководством отца, двукратного олимпийского чемпиона.
  • У Рудковской еще двое сыновей от первого брака.

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