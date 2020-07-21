Дни.Ру: Плющенко и Рудковская ждут ребенка – его вынашивает суррогатная мать

У Гном Гномыча появится брат или сестра.

Российский фигурист Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская ждут ребенка.

Пара воспитывает общего сына Александра по прозвищу Гном Гномыч – скоро у него появится брат или сестра. Как сообщают Дни.Ру, пара воспользовалась услугами суррогатной матери, и ребенок родится совсем скоро.

Фигурное катание Партнер погибшей фигуристки: «Мы бы готовились к Олимпийским играм» 18/07/2020 В 19:45

Гном Гномыч занимается фигурным катанием и тренируется под руководством отца, двукратного олимпийского чемпиона.

У Рудковской еще двое сыновей от первого брака.

Авербух крутит с актрисой на 22 года младше. Бывшая жена боится, что он оставит сына без наследства

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Фигурное катание Медведева показала рисунок, над которым работала 3 месяца – это просто божественно 18/07/2020 В 19:11