Дни.Ру: Плющенко и Рудковская ждут ребенка – его вынашивает суррогатная мать

Яна Рудковская, Гном Гномыч
Фото: Getty Images
У Гном Гномыча появится брат или сестра.
Российский фигурист Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская ждут ребенка.
Пара воспитывает общего сына Александра по прозвищу Гном Гномыч – скоро у него появится брат или сестра. Как сообщают Дни.Ру, пара воспользовалась услугами суррогатной матери, и ребенок родится совсем скоро.
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- Гном Гномыч занимается фигурным катанием и тренируется под руководством отца, двукратного олимпийского чемпиона.
- У Рудковской еще двое сыновей от первого брака.
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