Темнокожая фигуристка обвинила производителей колготок в дискриминации

Девушка пожаловалась, что ей невозможно подобрать подходящий аутфит, поскольку все ориентировано на белых спортсменок.

Американская фигуристка Мария Гербер рассказала, что производители костюмов для фигурного катания не учитывают нужды темнокожих спортсменов.

«Тяжело чувствовать себя красивой, когда эталоны красоты в фигурном катании далеки от того, что дано тебе. Мне понадобились годы, чтобы почувствовать себя комфортно в своем теле. Производители колготок для фигуристок смотрят только на белых спортсменок и выпускают только светлые вещи. Костюм можно сшить на заказ, а вот подобрать под него колготки просто невозможно. Мне приходилось красить их», – рассказала Гербер в интервью CBC.

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«Я никогда не забуду, как дизайнеры нарядили меня в костюм из полностью белой сетки. Помню, как они сказали: «Смотрится не так уж и плохо». Мне кажется, «не так уж плохо» – на самом деле завуалированное «мы понимаем, что это неправильно». Я так много работала, но до сих пор не чувствую себя частью этого вида спорта», – цитирует фигуристку CBC.

Гербер на протяжении 10 лет выступала в различных ледовых шоу.

Она ушла из фигурного катания в 2016-м.

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