Медведева ответила, действительно ли фигуристки подкладывают стекла друг другу в коньки

Евгению спросили о радикальных методах достижения победы.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, действительно ли фигуристы используют против соперников методы, показанные в фильме «Тоня против всех» об американке Тоне Хардинг.

«Фильм «Тоня против всех» я видела. Это реальная история. Меня даже пару раз спрашивали, мол: «А у вас там действительно стекла в коньки засовывают соперницам? Или костюмы режут? Или нанимают кого-нибудь, чтобы ноги сломать?» Единственный такой случай был с Тоней Хардинг – про него сняли фильм, и теперь все думают, что в фигурном катании на самом деле все именно так.

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На самом же деле спортсмены-соперники друг друга очень уважают. Спортивная толерантность существует уже очень много лет. Возможно, иногда это бывает наиграно, все мы люди, но нужно держать лицо. Благодарность за хорошую борьбу всегда присутствует. Восходишь на пьедестал – обними соперника. Тебя обыграли? Работай больше!» – цитирует 20-летнюю Медведеву журнал «Команда России».

Тоня Хардинг – американская фигуристка. В 1994 году ее муж напал на ее конкурентку Нэнси Кэрриган, чтобы вывести из соревнований.

Медведева – двукратная чемпионка мира и дважды серебряный призер Олимпийских игр.

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