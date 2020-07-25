Девушка тренировалась в Китае и столкнулась с жесточайшими методами.

Сингапурская фигуристка Шужань Юй, которая родилась и тренировалась в Китае, рассказала о жестком обращении на тренировках.

«Это началось, когда мне исполнилось 11 – мне говорили протянуть руку каждый раз, когда я ошибалась. В особенно плохие дни меня били более 10 раз подряд, пока кожа не становилась воспаленной. Когда мне было 14, у меня начался пубертат, я стала набирать вес, и мне пришлось бороться с прыжками. Меня подозвали, пнули по ноге острием лезвия и заставили попробовать еще раз. Мне не разрешали хромать или плакать.

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Чаще всего случаи насилия случались на катке на глазах других фигуристов. Я не рассказывала об этом друзьям, взрослым в школе или в федерации, потому что была сильно унижена. Я чувствовала себя такой беззащитной. Это было бесчеловечно.

На занятиях маленькие дети должны были ставить ноги на два стула, а тренер давил на них, чтобы растянуть. При мне к концу таких тренировок рыдал каждый. Один из тренеров добавлял еще 10 секунд, если мы плакали слишком сильно. Я тогда думала, что это неправильно, что что-то может порваться. Недавно в одном из тренировочных центров Пекина я видела, как маленького фигуриста ударили и оттащили со льда, а другого заставили соревноваться с двумя порванными связками – после потребовалась операция.

Мне тяжело понимать, что насилие до сих пор имеет место быть. Многие спортсмены и тренеры считают, что в Китае такое поведение необходимо и нормально. И спортсменам сложно говорить об этом – они могут потерять свое место, и карьера закончится. Но как сингапурская фигуристка, которая тренировалась в Китае, я нахожусь в особенной позиции», – цитирует 19-летнюю Юй The Guardian.

Шужань – участница чемпионата мира и чемпионата четырех континентов.

Завершила карьеру в январе 2018 года из-за проблем со здоровьем.

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