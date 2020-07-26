Дмитрий встретился с Аделиной уже не в первый раз.

Бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала совместное фото с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым.

«Встреча года», – подписала Сотникова снимок. Аналогичная фотография появилась и в инстасторис футболиста.

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В мае 2018 года Баринов уже выкладывал совместное фото с Аделиной – возможно, пара состоит в романтических отношениях.

Сотникова – первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачете, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года.

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