Дмитрий Баринов и Аделина Сотникова
Фото: Other Agency
Дмитрий встретился с Аделиной уже не в первый раз.
Бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала совместное фото с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым.
«Встреча года», – подписала Сотникова снимок. Аналогичная фотография появилась и в инстасторис футболиста.
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В мае 2018 года Баринов уже выкладывал совместное фото с Аделиной – возможно, пара состоит в романтических отношениях.
- Сотникова – первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачете, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года.
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