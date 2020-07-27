Алена Савченко выиграла Олимпиаду с пятого раза, но не остановилась на достигнутом.

Элементы ультра-си в исполнении фигуристок в 2020 году никого не удивляют. Александра Трусова владеет четырьмя разными четверными, Анна Щербакова – двумя, Алена Косторная, Рика Кихира и Елизавета Туктамышева – тройным акселем. Лиза восхищает особенно – в 23 года она учит четверные тулуп и сальхов, разбивая стереотип, что эти элементы подвластны только девочкам-подросткам с неоформившимися телами и отсутствием страха.

Но историю переписывает не Туктамышева. Немецкая фигуристка Алена Савченко, олимпийская чемпионка Пхёнчхана, недавно запостила видео с тренировками на страховочной лонже тройного акселя, а затем и четверного тулупа. Казалось бы, ничего необычного – все привыкли к женским ультра-си. Однако Савченко выступает в парном катании, ей 36 лет, а в сентябре 2019-го она родила дочь и вернулась на лед только в феврале. Через месяц после появления ребенка прошедшая пять Олимпиад Алена заявила о готовности вернуться к соревнованиям – осталось лишь уговорить партнера Бруно Массо.

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Аксель в 3,5 оборота и квады – нонсенс и суперсенсация для парного катания. Это выглядит большим космосом, чем четверной тулуп Трусовой в 2018-м. Парники редко владеют даже старшими тройными (лутцем, флипом и риттбергером), и параллельный тройной флип от Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина на последних стартах стал сенсацией. Тройной аксель – элемент, который спортивные пары никогда не делали.

Парники всегда ставили на уникальные элементы своего вида: подкруты и выбросы, которые также измеряются оборотами. Тройные – то, что взрослый и юниорский топ должен делать безоговорочно, четверные считаются суперсложными. Выбросы носят название прыжков и оцениваются по схожей шкале: выброс тройной тулуп дешевле, чем выброс тройной флип, еще дороже – выброс тройной аксель, заоблачно стоит четверной выброс.

Савченко всегда шла напролом и отличалась невероятным спортивным характером – где-то даже недюжинной спортивной наглостью. На Олимпиаду-2002 она поехала с украинским партнером Станиславом Морозовым, а к Турину уже получила немецкое гражданство и выступала с Робином Шолковы. К Ванкуверу пара подходила в статусе двукратных чемпионов мира, но на Играх осталась третьей. Сочинский цикл прошел для Савченко и Шолковы под знаком принципиального соперничества с русским дуэтом Татьяна Волосожар (ранее она также выступала за Украину со Станиславом Морозовым) – Максим Траньков.

Русская пара выполняла только тройные выбросы – Траньков трогательно и по-джентльменски говорил, что четверной опасен для здоровья партнерши. Савченко же позволяла раскручивать себя и в четыре оборота, и запускать на аксель три с половиной. В Сочи именно это лишило немцев даже серебра. Алена рискованно заявила выброс тройной аксель самым последним элементом на заключительных секундах проката и упала – сил после энергозатратной произвольной не хватило. Савченко/Шолковы пропустили вперед не только Волосожар и Транькова, но и второй русский дуэт – Ксению Столбову и Федора Климова.

Сочи-2014: Татьяна Волосожар и Максим Траньков (1 место), Алена Савченко и Робин Шолковы (3 место) Фото: Getty Images

Амбициозную Алену это не устроило, но Шолковы отказался от продолжения карьеры и сделал финт, который можно было расценить как предательство – присоединился к тренерскому штабу Волосожар и Транькова. Савченко нашла нового партнера во Франции – Бруно Массо был младше на пять лет и ради выступлений с прославленной фигуристкой тоже принял немецкое гражданство. Они карабкались на вершину долго, проигрывая золотые медали главных стартов русским, канадцам и китайцам.

В короткой программе Пхёнчхана-2018 тоже почти произошла катастрофа – Массо сдвоил тройной сальхов, причем судьи заметили это не сразу и сперва зачли элемент. После замедленных повторов немцев отправили на четвертое место, а в произвольной все изменилось. Савченко отказалась от риска – четвертными в выступлении будущих олимпийских чемпионов были только уровни подкрута, поддержек и вращений. Алена достигла олимпийской мечты в 34 года и, казалось, теперь точно должна завершить карьеру. Она стала тренером-консультантом американской пары, но стояние за бортиком не подошло девушке, которая сама хочет ставить рекорды. Фигуристка родила дочь, вернулась на тренировочный лед и теперь учит прыжки повышенной сложности.

Алена Савченко и Бруно Массо Фото: Getty Images

Она правда прыгнет четверной на соревнованиях?

В возможностях Алены после Пхёнчхана-2018 сомневаться не приходится, но для начала было бы неплохо увидеть четверной тулуп или тройной аксель без страховки – к лонже в мире фигурного катания относятся скептически. «Мы на этой удочке пятерные аксели прыгали еще миллиард лет назад», – заявил Алексей Ягудин, комментируя пятерной прыжок 12-летнего Максима Белявского. Но и то, что Савченко просто пробует – в ее годы и после родов – уже огромное достижение и впечатляющая мотивация.

Вопрос скорее не в том, исполнит ли прыжок ультра-си Алена, а в том, выучит ли его партнер. Бруно Массо – крепкий и атлетический молодой человек, как и все парники, которым нужна физическая сила для поддержек, подкрутов и выбросов. Его рост – 184 сантиметра, вес – около 90 килограммов. А у парней-одиночников, для которых четверные прыжки – обычное дело, высокими считаются Александр Самарин (178 см) и Морис Квителашвили (180). Рост лучшего квадиста мира Нэтана Чена – 168 сантиметров, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю ненамного выше. Поэтому для Массо овладеть четверным тулупом или тройным акселем – задача практически нереальная.

В порядке исключительного бреда – почему бы Савченко не заявиться в одиночку? Вот где будет баланс идеально женского катания с убойным техническим уровнем. Ведь не удивится никто – Алена привыкла шокировать поклонников.

Телеграм-канал автора – но не о фигурке, а о лыжах

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