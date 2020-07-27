«Когда люди долго встречаются, есть некая грусть». Туктамышева – о расставании с Лазукиным

Лиза и Андрей состояли в отношениях на протяжении пяти лет.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о расставании с Андреем Лазукиным.

«Конечно, когда люди так долго встречаются в любом случае есть некая грусть, наверное, что пришлось сделать какие-то определенные действия. Это было осознанно, это было обоюдно, поэтому это не было так, что это был прямо heartbreak», – приводит слова Лизы «Невский Спорт».

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Туктамышева и Лазукин встречались около пяти лет и расстались в феврале текущего года.

Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, победительница финала Гран-при в сезоне-2014/15.

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