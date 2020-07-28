Канадская фигуристка Габриэль Дэйлман всегда проигрывала Жене и Алине на льду, но в инстаграме соперничество будет достойным.

Канадская фигуристка Габриэль Дэйлман всегда претендовала на медали, но больших титулов не взяла: в ее активе серебро чемпионата Четырех континетов-2017, бронза ЧМ-2017. Да, она стала олимпийской чемпионкой Пхёнчхана, но в командных соревнованиях. Возможно, Габи добилась большего, если бы не синдром дефицита внимания и гиперактивность.

Зато в конкурсах красоты Дэйлман и с таким недугом была бы постоянно в призах. Посмотри сам и убедись.

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