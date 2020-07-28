Женя посвятила расставанию номер под песню Людовико Эйнауди.

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что показательный номер в сезоне-2018/19 был посвящен ее первым отношениям.

Медведева выступала под композицию Людовико Эйнауди под названием Experience. «В комментариях вы спрашивали о номере Experience. Я осознала, что многие из вас смотрели на это выступление не под тем углом. Оно было о моих первых отношениях.

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О той боли, которую причиняет тебе любимый человек, покидая тебя в худший период жизни. И ты понимаешь, что это была просто игра, чтобы он мог почувствовать себя лучше», – написала Женя в инстаграме, где выставляет собственные рисунки.

Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы (2016, 2017), двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных и личных соревнованиях.

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