Фигурное катание

«Здорово, что мы родились летом!» Липницкая показала новое фото с месячной дочерью

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Юлия Липницкая

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 28 минут

Экс-фигуристка родила ребенка еще в июне.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Юлия Липницкая поделилась новым фото с дочерью Каталиной, которая родилась месяц назад.

«Здорово, что мы родились летом, когда можно часами гулять в парке!» – написала 22-летняя экс-фигуристка.

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Юлия объявила о рождении дочери 27 июля – к тому времени девочке уже исполнился месяц.

  • Отец ребенка – бывший фигурист Владислав Тарасенко.
  • Липницкая – олимпийская чемпионка, чемпионка Европы и вице-чемпионка мира. Завершила карьеру в августе 2017 года.

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