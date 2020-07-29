Юлия Липницкая
Фото: Instagram
Экс-фигуристка родила ребенка еще в июне.
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Юлия Липницкая поделилась новым фото с дочерью Каталиной, которая родилась месяц назад.
«Здорово, что мы родились летом, когда можно часами гулять в парке!» – написала 22-летняя экс-фигуристка.
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Юлия объявила о рождении дочери 27 июля – к тому времени девочке уже исполнился месяц.
- Отец ребенка – бывший фигурист Владислав Тарасенко.
- Липницкая – олимпийская чемпионка, чемпионка Европы и вице-чемпионка мира. Завершила карьеру в августе 2017 года.
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