Девушка опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце и спровоцировала вопросы журналистов и болельщиков.

Вице-чемпион Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и постановщик Илья Авербух кратко прокомментировал слухи о помолвке с актрисой Елизаветой Арзамасовой.

25-летняя Арзамасова показала в инстаграме кольцо на безымянном пальце, которое дизайнер украшений оценил в стоимость от 600 тысяч рублей до 1,3 миллиона. Подписчики сделали вывод, что Елизавета получила предложение руки и сердца.

Фигурное катание «Илье 46 лет, ей – 25. Думаете, это любовь?» Бывшая жена Авербуха – о его романе с Лизой Арзамасовой 15/07/2020 В 18:22

«О, Господи!» – воскликнул 46-летний Авербух в ответ на вопрос корреспондента Teleprogramma.pro о помолвке и бросил трубку.

По слухам, роман Авербуха и Арзамасовой завязался в 2012 году, когда актрисе было 17 лет.

Об отношениях пары стало известно в июле 2020 года.

Авербух крутит с актрисой на 22 года младше. Бывшая жена боится, что он оставит сына без наследства

Подписывайся на нас в телеграме

Фигурное катание «Чего вы так расшумелись?» Звезда «Папиных дочек» обратилась к подписчикам из-за романа с Авербухом 09/07/2020 В 21:49