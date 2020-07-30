Спасти сезон фигурки может Netflix. Реалити на острове с катком – это будет проект уровня Tiger King

Пора уже make figurnoe katanie great again.

Топ-3 самых несчастных людей на Земле:

3. Геймеры, все еще ждущие Half-Life 3.

Фигурное катание Туктамышева: «В детстве казалось, что лучше бы я родилась мальчишкой» ДЕНЬ НАЗАД

2. Люди, которым проспойлерили воскрешение Джона Сноу.

1. Фанаты фигурного катания в 2020-м.

Мало того, что небольшой презент человечеству от летучих мышей лишил главного турнира прошлого сезона, запоров развязку всех мозговыносящих сюжетов, – похоже, придется смириться, что нормальной фигурки не будет и в этом сезоне. Решение по американскому этапу Гран-при еще не принято, но уже понятно, что ближайшие полгода собираться где-то на территории США можно, только если вы громите магазины с хэштегом BLM. На этом фоне японцы от греха подальше скипнули сентябрь и октябрь. А там еще и вторая волна подкатит.

Ожидания Трусовой, Щербаковой и Косторной: опрокидывание мировых рекордов каждое соревнование, тотальное доминирование и унижение остальных соперниц, статус лучшего трио в истории фигурки и всяческие эпитеты с прилагательным «золотой».

Реальность: лучший турнир вселенной – Кубок России с кульминацией в виде Финала в древнерусском городке, где нет адекватной инфраструктуры даже под концерт Валентина Стрыкало.

И еще парочка забавных фактов: Софья Самодурова – по-прежнему более титулованная фигуристка на международных стартах, чем Трусова и Щербакова. Алина Загитова в 2022-м все еще вполне может быть действующей чемпионкой мира, благодаря победе в марте 2019-го.

Мем смешной, а ситуация страшная. Хотя… Погодите, есть вариант все исправить.

Netflix уже пытался зайти на поляну фигурки, но тогда получился Spinning Out: пронзительная по своей деревянности история, где все фигуристы бухают, глотают таблетки от биполярочки и строят многоугольники отношений запутаннее, чем в «Пока станица спит». А, ну еще и катаются, но это так, в промежутках между действительно важными делами.

К слову, главные герои Spinning Out ни разу не похожи на Тессу Вирчу и Скотта Моира Фото: Other Agency

Здесь же уникальный шанс на создание принципиально иного массива контента. Первопроходцем мог стать еще глава UFC Дэйна Уайт, когда вывез бойцов на остров в Эмиратах и устроил полноценный турнир, но он не сделал следующего шага. Спортсмены, остров – очевидно же, что напрашивается докьюментари с элементами реалити.

Ведь спорт – это идеальный сериал. Жизнь в миниатюре, где все человеческие инстинкты оголены до предела. Чего так и не поняли создатели Spinning Out – не нужно было ничего придумывать. Достаточно было просто взять реальные сюжеты – благо трагических и любовных историй в фигурке миллион и небольшая заливочная машинка.

Здесь задача еще проще. Найти какой-нибудь остров с несколькими отелями, построить каток, отобрать по 10-20-30 самых крутых одиночников или пар – вместе со всеми тренерами, хореографами и так далее вряд ли выйдет больше пары сотен человек, мариновать две недели в карантине, подавать со сладко-соленым попкорном. Для такого гиганта, как Netflix, затраты просто копеечные. И идеальное попадание в несколько огромных аудиторий: турниры – для фанатов фигурки (только представьте на секунду иконку с лайвом рядом с вашими рекомендациями – дышите глубже, вы взволнованы), документальный проект – опять же для болельщиков плюс для любителей обратной стороны больших фемоненов, активности в соцсетях с упором на реалити – для зумеров, а также прочих инстасамок и инстасамцов.

Всю карантинную весну Netflix разрывал Tiger King – начинавшаяся как небольшая история про продавцов змей документалка превратилась в снятую за 5 лет семисерийную античную трагедию голливудского масштаба. Где было все: от предполагаемого скармливания защитницей животных кусков мужа тигру до выдвижения в президенты фриковатового гея-автора второсортных песен в стиле кантри и владельца больших кошек в одном лице.

Tiger King переоткрыл вроде бы и очевидную, но не вполне просматриваемую в нынешней эпохе истину. Внезапно оказалось, что люди готовы смотреть не только сериалы о выдуманных мирах разной степени приближения к достоверности: дай им интересную историю из реальной жизни и за ней будут следить, как за реалити. Запойно, серийно, снося все рейтинги. Докьюментари не как нишевый продукт, а как масштабный проект вновь стал возможен.

Джо Экзотик – главный герой Tiger King Фото: Other Agency

Понятно, что повторить похожий замес, сопоставимый с тайгеркинговским, вряд ли получится, зато фигурка может взять другим: живыми эмоциями. Жестокость профессионального спорта, тренировочный процесс, по сути, без четвертой стены, отношения между фигуристами внутри тренерских групп и вне их не со слов уборщицы из «Хрустального». Концентрированное желание доминировать в виде спорта, столь приближенном к искусству и шоу-бизнесу одновременно со всеми вытекающими в виде интриг, битого стекла в коньки и всего такого. Да еще и помноженное на скоротечность карьеры. В общем, все то, что так хотел показать Spinning Out и что так феерично у него не получилось.

Если драматизма все же не будет хватать, всегда можно позвать Эшли Вагнер. Во-первых, если кто забыл, она выглядит вот так.

Во-вторых, обязательно нужен скандал с модной ноткой абьюза/харрасмента. Можно даже с неожиданными вводными, в стиле: «Вечером ко мне в комнату зашла Туктамышева (фамилия выбрана Его Величеством рандомом), легла на одну кровать, начала что-то бормотать про то, что одиночники в ее группе – не вариант, а затем поцеловала меня. Я испытала глубокое душевное потрясение и не знаю, как теперь дальше жить и оставаться одной в комнате по ночам».

Идеально.

Главное, конечно, не превращать проект совсем уж в «Дом-2» и не забывать о соревновательной составляющей. Тем более, что это уникальный шанс для экспериментов, причем с топовым составом участников: новые форматы соревнований (хоть каждую неделю проводи иначе: от плей-офф до командников уровня Тим Мишин vs Тим Орсер или Тим Тутберидзе против всех), технические фичи, форматы телепоказа. Например, запустить какого-нибудь дрона с камерой или прицепить к тросу чувака из «On Ice Perspectives», чтобы он выдавал что-то такое:

Инстаграм

Или такое:

Один такой сезон сделает для популяризации фигурки больше, чем импотентные попытки на этом поприще ISU в течение последующих ста лет. Нет, ну правда, эти ребята запороли даже беспроигрышную идею с фигурнокатательным Оскаром еще на стадии номинаций и бесперебойной работы сайта – о чем тут можно говорить? Самый стильный вид спорта давно заслужил полноценное вхождение в поп-культуру и капитализацию этого успеха через парадный вход главного стримингового сервиса планеты.

Для Netflix же это шанс на совершенно иное погружение в спорт. Пока главный спортивный проект платформы – документальное шоу про «Формулу-1», которое успешно пережило уже два сезона, несмотря на наложенные звуковые эффекты во время аварий и ужасного фейкового комментатора. Хорошая попытка, но недостаточно грандиозно.

С докьюментари по фигурке медиагигант может окончательно объединить спортивное телесмотрение и околоспортивную медийную активность в единый продукт, который имеет все шансы впоследствии вообще кардинально поменять канон показа спорта.

Вместо подписки с ненужным футболом/биатлоном/нужное вставить – весь мир любимого вида спорта вперемешку с «Настоящим детективом», «Черным Зеркалом» и подборкой комедий.

Фигурка не как вид спорта, а как полноценный вид досуга.

Трусова, Щербакова, Косторная – звезды уровня не Слуцкой, Бутырской и Родниной, а Скарлетт Йоханссон, Рейчел МакАдамс и Эмилии Кларк.

Финал сезона – не две новости и обзор на ESPN, а главное медиасобытие года с тысячей постов в минуту, проклятьями из-за спойлеров, лавиной мемов и парочкой твитов от Дональда Трампа.

Как тебе такое, Tiger King?

Телеграм-канал автора, в котором еще больше фигурки, трэша и сумасшедших аналогий

Другие тексты Александра Петрова о фигурном катании (и еще немного о Netflix):

Первую медалистку Олимпиады из СССР сгубил алкоголь. Убийца нанес ей 17 ножевых и изуродовал тело

У Тутберидзе-тим все плохо с пиаром. Бренд не умеет работать с конфликтами и не учится на ошибках

Они сделали фигурку главным сериалом о спорте эпохи Netflix. Почему Медведева vs Загитова – навсегда

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Фигурное катание «О, Господи!» Авербух бросил трубку, когда его спросили о помолвке с актрисой Арзамасовой ВЧЕРА В 09:18