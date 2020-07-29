Фигурное катание

Туктамышева: «В детстве казалось, что лучше бы я родилась мальчишкой»

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Елизавета Туктамышева

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
7 минут назад

Неожиданные откровения от самой эпатажной русской фигуристки.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала философский пост о принятии себя и поддержала других женщин.

«В жизни у меня никогда не было кумиров среди женщин. В детстве мне вообще казалось, что лучше бы я родилась мальчишкой, ибо развлечения у меня были далеко не девичьи. Но с возрастом начала думать «хм, а я вроде ничего» и поняла, что мне нравится быть девушкой.

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Я хотела быть сильной. Мудрой. Яркой. Я представляла себе образ несуществующей на тот момент женщины (себя), на которую я хочу быть похожа через десяток лет. Я понимала, к чему мне стремиться. И мне очень повезло, что в моем окружении есть женщины, которые своим примером показывают, что можно быть тем, кем хочется, не боясь непонимания или критики.

Такие примеры – это и есть поддержка, наглядное руководство к действию. Надеюсь, что мои слова тоже станут для кого-то поддержкой. Не бойтесь проявлять себя! Вы сильные, смелые, уникальные», – написала 23-летняя Туктамышева в инстаграме.

  • Туктамышева – чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.
  • Последним ее стартом стал чемпионат России, фигуристка заняла четвертое место.

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