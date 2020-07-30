Дело в четверных прыжках.

Российская фигуристка Александра Трусова назвала причину, по которой решилась на переход из группы Этери Тутберидзе под руководство Евгения Плющенко.

«Я считаю, что это нормально тренироваться у разных тренеров. Почему-то я же не могу откатать чисто! Поэтому мы решили, что надо попробовать у Евгения Викторовича. Он сам катал с четвертными, может быть, он знает, как это сделать, чтобы чисто кататься, именно каждый раз, стабильно», – цитирует спортсменку «Матч ТВ».

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Трусова владеет четверным тулупом, сальховом, флипом и лутцем. В июле Плющенко заявил, что фигуристка разучила четверной риттбергер.

Александра – бронзовый призер чемпионата Европы (2020), бронзовый призер финала Гран-при (2019).

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