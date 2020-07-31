Спойлер – Загитовой нет в списке.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, с кем из фигуристов дружит больше всего.

«В мире фигурного катания я общаюсь почти со всеми. Мои близкие друзья – Джейсон Браун и Катя Боброва. У нас очень хорошие отношения. Когда мы находимся далеко друг от друга, то общаемся по переписке. Мы абсолютно равны, нас объединяет одна общая мечта. Неважно, из какой кто страны, какой кто национальности – мы ценим только то, кем ты являешься и чего хочешь от этой жизни. Мы все выходим на лед, все боремся, и это нас объединяет.

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Я скучаю по «Крикет Клабу» и друзьям оттуда, по Брайану Орсеру. Друзья всегда помогали мне в трудные моменты – когда я чувствовала себя совершенно беспомощной, когда мне требовалась моральная поддержка и помощь. Мне везло с окружающими меня людьми. На помощь приходили не только родители, которые всегда рядом, но и настоящие друзья», – цитирует 20-летнюю Медведеву пресс-служба ISU.

Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде-2018 она выиграла два серебра.

После Игр Евгения перешла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

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