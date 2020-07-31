Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко

Этери написала пост, в котором не скрывала разочарования.

Тренер Этери Тутберидзе сообщила, что фигуристка Алена Косторная покинула ее группу.

«Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше... такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь).

Фигурное катание Косторная отреагировала на уход Трусовой к Плющенко 15/07/2020 В 05:20

Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лед с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия – не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной. И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон-грата. Вот на этом мы с ней и расстались. Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы все делаем правильно. Уверена, что среди тех, кто с нами, есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям», – написала Тутберидзе в инстаграме.

В комментариях к посту Тутберидзе заявила, что Косторная перешла в команду к Евгению Плющенко: «Нас она не поставила в известность. Мы ей поставили две программы, которые произвели бы огромное впечатление на судей».

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Ранее этим же маршрутом проследовала Александра Трусова.

Косторная – чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019).

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