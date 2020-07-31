Уход Косторной от Тутберидзе больше напоминает побег. Кто-то из них скрывает правду

Репутация «Хрустального» теперь такая же хрупкая, как само название.

Если вы думали, что уход Александры Трусовой от Тутберидзе к Плющенко был самым огненным инфоповодом межсезонья, а к концу лета накал наконец ослаб, вы жестоко ошибались. 31 июля стало известно, что по тому же маршруту проследовала Алена Косторная – девушка, у которой на первый взгляд уж точно не было никаких проблем. Она выиграла оба этапа Гран-при, финал и чемпионат Европы, а на чемпионате России уступила только Анне Щербаковой. Алена получала космические баллы, из элементов ультра-си исполняя только тройной аксель, и казалась безусловным фаворитом предстоящего чемпионата мира, который в итоге отменили из-за коронавируса. Но вот не прошло и трех месяцев с трансфера Трусовой, как к «Ангелам» присоединилась ее бывшая подруга по тренировочной группе.

В этот раз все пошло по обновленному сценарию – переход Косторной раскопали не журналисты (хотя мем о ее уходе в ЦСКА жив до сих пор) и не инсайдеры. Новость – новостище! – в инстаграме релизнула Тутберидзе и сразу попыталась расставить все точки над i.

Фигурное катание Косторная отреагировала на уход к Плющенко ЧЕРЕЗ 21 МИНУТ

«Когда-то Юля [Липницкая] выдвинула требование не выходить на один лед с Женей [Медведевой]. Мы постарались удовлетворить все условия – не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной [Загитовой]. И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон-грата. Вот на этом мы с ней и расстались», – написала тренер.

Алена Косторная Фото: Getty Images

В комментариях она добавила, что Косторная отправилась к Плющенко, причем договорилась с ним еще в мае – в то время, когда все были заняты переходом Трусовой. Подписчики быстро заметили нестыковку – в «Хрустальном» Алене уже поставили программы на новый сезон, и это тоже широко анонсировалось. Тутберидзе нашлась с объяснением: «Нас она не поставила в известность. Мы поставили ей две программы, которые бы произвели огромное впечатление на судей и зрителей».

Теперь Косторной и ее новой команде придется ставить другие программы – постановки Даниила Глейхенгауза ей никто не отдаст. Тутберидзе сыграла на опережение и снова стоит в белом пальто, а фигуристка якобы врала всему тренерскому штабу и преданно смотрела в глаза Глейхенгаузу, уже зная, что уйдет и что эти программы отправятся в утиль (или попозже сядут на кого-нибудь из младших фигуристок).

Можно ли представить такое в реальности? В общем-то да: Косторная далеко не ангел, которого она изображала в короткой программе. Весь сезон Алена демонстрировала образ крайне уверенной в себе девушки, способной постоять за себя, а ее недовольства вторым местом на чемпионате России не заметил только слепой. Косторная безусловно знает себе цену, но неужели при наличии договоренности в мае Плющенко бы об этом не проболтался? Завуалированно не намекнула бы Яна Рудковская? А зачем самой фигуристке делать лишнюю работу с Глейхенгаузом, а потом в авральном режиме, за месяц с лишним до контрольных прокатов, ставить новые программы у Плющенко? А разве Трусова пошла бы к Евгению, зная, что конкуренция, от которой она бежала, настигнет ее и здесь? Уход Косторной напоминает скорее скоропостижный побег куда угодно. Что-то явно пошло не так, потому что Липницкая уходила, уже находясь в тени восходящей звезды Медведевой, Медведева – проиграв Загитовой Олимпиаду. Но Косторная, еще раз, – безусловный лидер сезона и автор двух действующих мировых рекордов из трех.

Тутберидзе после ухода каждого из учеников настойчиво рисует себе образ дамы с разбитым сердцем – мол, она вкладывает в них все, а они в ответ цинично уходят из группы. Такое повторяется практически с каждым кейсом – причем Этери никогда никто не предупреждает. Как будто она не главный тренер, а кто-то, с чьим мнением вообще не считаются и кого даже не надо ставить в известность. Странно? Очень. Весной-летом 2020-го «Хрустальный», помимо Косторной и Трусовой, покинули Вероника Жилина, Алексей Ерохов, Егор Рухин, восьмилетняя Арина Парсегова и тренер Сергей Розанов. С миром уходят только те, на кого Этери больше не рассчитывает – или те, кто переходит в парное катание/танцы. Тогда фигурист даже удостаивается теплого прощального поста в официальной группе Тутберидзе «Вконтакте».

Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз Фото: Getty Images

Конвейер пока не сломался окончательно, но уже катастрофически барахлит и репутационно находится на издыхании. Этери осталась с Щербаковой и Загитовой – и, в принципе, вариант с виртуальным возведением на трон именно Анны читался заранее. Еще в апреле я предполагала, что из трио ТЩК именно Щербакова останется в хороших отношениях с Тутберидзе: она покладиста, тактична и напоминает характером Алину, которая также идет с Тутберидзе до конца. Но, конечно, на массовую миграцию к Плющенко поставили бы только потомственные гадалки и предсказатели.

Пока можно только склеивать тонкие ниточки в попытке выстроить единую картину – в ближайшее время мы наверняка не узнаем, почему идеальная система отделения «Хрустальный» с размаху вляпалась в кризис. До сих пор Тутберидзе всегда находила новые решения, и ее фигуристки все равно стояли на высшей ступени пьедестала. Сейчас ей нужно бояться не того, что Щербакова и Загитова проиграют Косторной и Трусовой, а того, что кто-то из бывших учеников заговорит и скажет что-то, что ей очень не понравится.

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Фигурное катание Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко 3 ЧАСОВ НАЗАД