Алена Косторная
Фото: Getty Images
Девушка отказалась давать какие-либо комментарии.
Фигуристка Алена Косторная отреагировала на свой уход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
«Я не хочу давать комментарии. В принципе», – сказала Косторная по телефону. Слова спортсменки приводит РИА «Новости».
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- О переходе Косторной к Плющенко сообщила Тутберидзе.
- Тренер добавила, что Алена не поставила ее команду в известность о своем решении: «Мы ей поставили две программы, которые произвели бы огромное впечатление на судей».
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