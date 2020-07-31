Девушка отказалась давать какие-либо комментарии.

Фигуристка Алена Косторная отреагировала на свой уход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Я не хочу давать комментарии. В принципе», – сказала Косторная по телефону. Слова спортсменки приводит РИА «Новости».

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О переходе Косторной к Плющенко сообщила Тутберидзе.

Тренер добавила , что Алена не поставила ее команду в известность о своем решении: «Мы ей поставили две программы, которые произвели бы огромное впечатление на судей».

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