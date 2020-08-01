Слова главного победителя дня.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал переход чемпионки Европы Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе в его группу.

«Алена сама изъявила желание перейти в мою группу две недели назад, она захотела кататься в «Ангелах Плющенко» под моим руководством и руководством Сергея Розанова. До этого мы даже не были знакомы. Если у нее и были такие мысли раньше, то мне об этом было ничего неизвестно. Я не могу сказать, что ее не устраивало и не устраивало ли, об этом будет лучше спросить у нее самой. Могу сказать только, что она решила кардинально поменять команду.

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Каких-то конкретных пожеланий у нее не было – она просто хотела тренироваться, готовиться к Олимпиаде, она абсолютно заточена на спорт. Финансовую составляющую вопроса мы даже не обсуждали, но если что-то понадобится, возьму все на себя – у меня есть возможность это делать, и я не скупердяй.

Это спорт, и мы, естественно, будем работать с Аленой над четверными прыжками. Она долгое время не каталась - будем все восстанавливать заново, будем ставить новые программы. Те, что поставили, будем менять, однозначно – это будут наши программы, которые мы поставим с Сережей, а если понадобятся хореографы, мы пригласим лучших.

Мысли по поводу этих программ есть – мы с Аленой уже две недели как общаемся, и предложения по этому поводу ей уже сделаны, и они ей понравились», – заявил Плющенко в интервью агентству ТАСС.

В пятницу, 31 июля, коуч «Самбо-70» Этери Тутберидзе объявила о трансфере Косторной в тренерскую группу Евгения Плющенко.

Ранее в течение трех месяцев к Плющенко от Тутберидзе перешли бронзовый призер ЧМ-2020 Александра Трусова, 11-летняя Вероника Жилина, а также тренер Сергей Розанов.

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