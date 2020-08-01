Загитова? Медведева? Щербакова?

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, в тренировочную группу которого в межсезонье-2020 перешли несколько фигуристок из группы Этери Тутберидзе, намекнул на другие сенсационные трансферы.

– После перехода Трусовой вы говорили о грядущих сенсациях.

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– И сейчас я говорю, что еще будут сенсации.

– После прихода Косторной?

– Конечно. Я и тогда имел в виду, что к нам будут приходить очень хорошие спортсменки.

– А сейчас какие сенсации могут вообще быть? Ну, вроде все уже…

– Желающих очень много.

– Если мы говорим о тех фигуристках, которые потянут на сенсацию, то их прямо сейчас пересчитаем на пальцах одной руки.

– Именно таких.

Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова Фото: Getty Images

– Это Анна Щербакова, Алина Загитова, Евгения Медведева. И все.

– Этого недостаточно? Или вы хотите, чтобы двадцать человек перешло, и это будет сенсация? Двери моей школы всегда открыты. Мы открыты для диалога и готовы работать с любым спортсменом.

– То есть, из трех перечисленных мною людей к вам еще кто-то может перейти?

– Ну, кто-то может и перейдет. Но сенсации будут, пока это только начало. В мире фигурного катания очень много потрясающих спортсменов.

– Не так уж и много.

– Я считаю, что достаточно. И я не говорю про иностранцев, – заявил 37-летний Плющенко в комментарии для «Р-Спорт».

В академию Плющенко из группы Тутберидзе перешли Александра Трусова, Алена Косторная, Вероника Жилина, Арина Парсегова и тренер Сергей Розанов.

По словам Плющенко, Косторная обратилась к нему в середине июля, по версии Тутберидзе, договор был заключен в мае.

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