Тодоренко будет кататься с Костомаровым, Топалов – с Ильиных.

Журналисты частично узнали состав участников очередного сезона шоу о фигурном катании «Ледниковый период» на Первом канале.

За победу борются пары, составленные из профессионального фигуриста и представителя шоу-бизнеса. Судейcкая бригада во главе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой оценивает выступления по шкале 6.0, которая использовалась в фигурном катании до 2004 года.

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По информации StarHit, в партнерши олимпийскому чемпиону 2006 года Роману Костомарову досталась телеведущая Регина Тодоренко, а ее муж, певец Влад Топалов, выступит с чемпионкой Сочи-2014 Еленой Ильиных. Также участниками шоу заявлены ведущая и певица Ольга Бузова, актрисы Надежда Михалкова, Ирина Пегова и Ольга Кузьмина, шоумен Владимир Маркони.

Участники уже начали тренировки на льду в одном из торговых центров Москвы. Процессом руководит бессменный тренер и постановщик проекта Илья Авербух.

«Ледниковый период» выходит на экраны с 2006 года – иногда он назывался «Звезды на льду» или «Лед и пламень».

В 2018-2019 годах на Первом выходил проект «Ледниковый период. Дети» – соревновались юные воспитанники детских школ.

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