Нет, не с тем Соловьевым, с Дмитрием.

Продюсеры шоу «Ледниковый период» на Первом канале официально подтвердили участие певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

«Мы рады объявить о запуске нового сезона проекта «Ледниковый период». Нам писали, спрашивали и вот, спустя столько лет, мы снова с вами!

Фигурное катание StarHit: Бузова, Тодоренко и Топалов выступят в шоу о фигурном катании на Первом ВЧЕРА В 21:41

В этом сезоне будет много сюрпризов, порадует вас и состав участников. Так, например, мы уже заглянули на тренировку к некоторым нашим участникам – Ольге Бузовой и Дмитрию Соловьеву.

Желаем Ольге продуктивных тренировок и удачи в нашем проекте!» – написали создатели в инстаграме.

Ранее источники журнала «СтарХит» сообщили, что помимо Бузовой в новом сезоне «Ледникового периода» примут участие телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов. Они будут кататься с олимпийскими чемпионами в танцах на льду Романом Костомаровым и Еленой Ильиных.

Также среди конкурсантов заявлены актрисы Надежда Михалкова, Ирина Пегова и Ольга Кузьмина, а также шоумен Владимир Маркони, но их участие официально не подтверждено.

«Ледниковый период» пережил на Первом канале шесть сезонов, последний вышел в 2016 году. В 2018 и 2019 гг. в эфир выходила детская версия ледового шоу, в котором соревновались не звезды, а профессиональные фигуристы из юношеских секций.

На инстаграм Ольги Бузовой на момент написания новости подписано 21,5 миллиона пользователей, у аккаунта олимпийского чемпионка-2014 Дмитрия Соловьева 53,4 тысячи фолловеров.

Спасти сезон фигурки может Netflix. Реалити на острове с катком – проект уровня Tiger King

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Фигурное катание «О, Господи!» Авербух бросил трубку, когда его спросили о помолвке с актрисой Арзамасовой 29/07/2020 В 09:18