Трансферное окно уже закрыто.

Генеральный директор федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган заявил, что в сезоне-2020/21 чемпионка Европы Алена Косторная будет выступать за прежний клуб, несмотря на переход в академию Евгения Плющенко от Этери Тутберидзе.

«До сих пор в федерации нет документов по переходу ни от Косторной, ни от Плющенко, но даже когда эти документы у нас появятся и мы будем их рассматривать, решение может быть только одно: выступать в этом сезоне Алена сможет только за свой прежний клуб – «Самбо-70».

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Но могу уже сейчас сказать, что мы намерены следовать существующим правилам: мы не можем запретить переходы от тренера к тренеру, не можем обязать спортсмена работать с конкретным специалистом, но, раз закрыто трансферное окно, переходов из одной организации в другую быть не может», – цитирует Когана RT.

Таким образом, фигуристка, скорее всего, будет тренироваться под руководством Плющенко, но в документах представлять «Самбо-70», а не «Ангелов Плющенко».

31 июля стало известно о переходе 16-летней Косторной от Тутберидзе к Плющенко.

Ранее по тому же маршруту отправились Александра Трусова, Вероника Жилина, Арина Парсегова и тренер Сергей Розанов, еще несколько фигуристов перешли в другие группы.

Уход Косторной от Тутберидзе больше напоминает побег. Кто-то из них скрывает правду

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