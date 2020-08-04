Фанаты олимпийской чемпионки выстраивают конспирологические теории.

За информационной бомбой о переходе Алены Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко совершенно затерялся другой инфоповод, который тоже претендует на серьезность. Фанаты предполагают, что следующей на выход будет Алина Загитова – олимпийская чемпионка, чемпионка мира и обладательница остальных важных титулов.

Через некоторое время после резонансного поста Тутберидзе об уходе Косторной в официальном аккаунте тренировочной группы появилось фото с завершившихся сборов в Новогорске – именно тех, которые покинула Алена в середине июля. Фигуристов сфотографировали на занятии в зале и отметили каждого: новую приму Анну Щербакову, юниорское трио Валиева-Усачева-Хромых, Софью Акатьеву, которая выйдет во взрослые в следующем олимпийском цикле, а также парней – бронзового призера чемпионата Европы Мориса Квителашвили и вице-чемпиона мира среди юниоров Даниила Самсонова.

Фигурное катание Ягудин – о премии ISU: «Полный бред, что Загитовой нет в номинации «самый ценный фигурист» 11/07/2020 В 11:52

Загитовой на снимке не было – ни присутствия, ни упоминания. Фанаты (персональные фанаты Алины, а не группы Тутбериде) запереживали и поспешили в комментарии. Им ответили, что олимпийская чемпионка приболела и была вынуждена изолироваться, а теперь находится дома. Правда, болельщиков это не устроило, и они продолжили атаку.

«Вы, конечно, извините, но неужели нельзя было выложить нормальную фотографию, где вся группа вместе? Что, разве нет хоть одной фотографии вместе с Алиной? Зачем заставлять болельщиков нервничать?»

«Видимо, Алина все два месяца болела и дома сидела, раз не смогли с ней сделать общее фото?!»

«Потом скажут, что ленивая. Хотя стоп, она уже ленивая. А что они скажут потом?» – намек на то, что после окончания сотрудничества фигуристки узнают от бывших тренеров много нового о себе.

Алина Загитова с тренерами после финала Гран-при Фото: Getty Images

«Спасибо, что приболела в этот раз, а не в поле убежала или еще что, что они там любят рассказывать. Очень хочется надеяться, что это не очередной слив Алины».

«А можно без вранья? Она каждую неделю выставляет в стори что-то из Новогорска и недавно была на мероприятиях. Какое болеет и какая изоляция, вы шутите?»

В тот же день, но чуть раньше, Загитова выложила в сторис селфи в маске, и по футбольному полю на заднем плане болельщики вычислили, что она находится в Новогорске (конечно, вычисления могут оказаться неправильными), а тренерский штаб лукавит.

Когда волна негодования поднялась, Алина выставила фото и в ленту – из Новогорска с розовым мячом, который знаком всем фигуристам и болельщикам. В комментариях она объяснила, что сфотографировалась неделю назад – следовательно, тренеры сказали правду.

«Случилось чудо, Алина ответила на комментарий. Вот, наверное, задолбали», – резюмировал подписчик.

Разумеется, пассаж был сделан специально для успокоения разбушевавшихся масс и исправления очередной пиар-ошибки штаба Тутберидзе. Торопясь выложить фото без Косторной, они забыли о Загитовой – главной звезде, имеющей обширную и с какой-то стороны опасную фан-базу. Не предположить такую реакцию было бы странно.

Действительно ли это звоночек, что и в отношениях Алины с тренером наметился разлад? Разумеется, нельзя говорить ни о чем наверняка. Загитова всегда была исключительно верна Тутберидзе, Дудакову и Глейхенгаузу, но и Евгения Медведева после Пхёнчхана-2018 заявила, что продолжает работу с Этери и попросила журналистов не спекулировать. Что было потом, знают все. А еще на очередной звездный переход недвусмысленно намекнул Плющенко.

Опрос Где и как продолжит карьеру Загитова? Останется у Тутберидзе и будет кататься в шоу Останется у Тутберидзе и вернется к соревнованиям Уйдет к Плющенко ради шоу Уйдет к Плющенко и вернется к соревнованиям Перейдет к другому тренеру

Другие тексты авторов Eurosport о тим Тутберидзе:

Уход Косторной от Тутберидзе больше напоминает побег. Кто-то из них скрывает правду

У Тутберидзе-тим все плохо с пиаром. Бренд не умеет работать с конфликтами и не учится на ошибках

Корпорации Тутберидзе грозит развал под натиском Плющенко. Уход Трусовой – не самое страшное

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Фигурное катание Загитова провела занятие йогой – можно посмотреть и познать дзен 25/06/2020 В 09:45