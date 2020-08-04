Ведущая «Орла и решки» еще и ударилась головой об лед.

Звезды шоу-бинеса Ольга Бузова и Регина Тодоренко поделились впечатлениями от первых тренировок шоу «Ледниковый период», где будут выступать в дуэтах с олимпийскими чемпионами.

«Начался новый этап в моей жизни. Я уже в течение нескольких недель учусь кататься на коньках. Мне дается все это очень сложно, так как я в своей жизни до этого стояла на коньках только в детстве последний раз в лет шесть. Ну и пару раз типа съездила на каток, постояла у бортика. Пока ощущение, что я как корова на льду, не проходит, но вы знаете, какая я упорная и какой боец. Надеюсь показать хороший результат в этом проекте», – цитирует Бузову «Комсомольская правда». Певица и телеведущая призналась, что уже получила травму.

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«Уже успела сместить три позвонка, уронить на себя олимпийского чемпиона и удариться головой о лед, – рассказала Тодоренко. – Надеюсь, дальше будет легче. Я стою на льду до сих пор как корова. И волнуюсь, потому что мне предстоит быть на уровне с олимпийским чемпионом. Интересный челлендж – заняться тем, чем ты никогда в жизни не занимался».

«Ледниковый период» выходит на экраны с 2006 года – иногда он назывался «Звезды на льду» или «Лед и пламень».

Бузова будет выступать с олимпийским чемпионом Сочи-2014 в команде Дмитрием Соловьевым, Тодоренко – с победителем Турина-2016 Романом Костомаровым.

В 2018-2019 годах на Первом выходил проект «Ледниковый период. Дети» – соревновались юные воспитанники детских школ.

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