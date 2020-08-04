Гран-при
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Из-за коронавируса соревнования пройдут с серьезными ограничениями.
Международный союз конькобежцев опубликовал формат проведения серии Гран-при по фигурному катанию – этапы состоятся, но с серьезными ограничениями.
ISU опубликовал документ, в котором перечислил основные положения экспериментального формата. Участники соревнований будут поделены на три категории:
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- спортсмены, проживающие в странах-организаторах этапов.
- спортсмены, которые тренируются в странах проведения этапов.
- спортсмены, которые смогут прибыть на соревнования с соблюдением правил безопасности в условиях пандемии.
Этапы Гран-при состоятся в США, Канаде, Франции, Японии, Китае и России. Учитывая особенности проведения этапов, очки, заработанные спортсменами, не будут учитываться в мировом рейтинге.
«Общего зачета в серии не будет – каждый будет участвовать в одном соревновании, а не двух, критерии выхода в финал пока не ясны, с этим будут определяться позже... Нам нужны тестовые соревнования, без них мы не можем проводить соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде», – цитирует ТАСС вице-президента ISU Александра Лакерника.
- Первый этап Гран-при в Америке запланирован на 23-25 октября, второй состоится 30 октября – 1 ноября в Канаде. 6-8 ноября в Китае пройдет третий этап, четвертый этап 13-15 ноября состоится во Франции. Москва примет пятый этап 20-22 ноября, а шестой состоится в Японии 27-29 ноября.
- Финал Гран-при пройдет в Пекине, соревнования запланированы на 10-13 декабря.
- Одна из целей проведения Гран-при – подготовка к зимним Олимпийским играм-2022.
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