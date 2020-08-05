Алена Косторная
Фото: Getty Images
Александры Трусовой на льду нет.
Появилось первое видео с тренировки чемпионки Европы Алены Косторной в академии Евгения Плющенко.
16-летняя фигуристка вышла на лед с группой Александра Волкова, в которой также занимаются Станислава Константинова и представительница Азербайджана Екатерина Рябова. Александры Трусовой на видео нет.
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В комментариях подписчики, посмотревшие прямой эфир целиком, пишут, что Плющенко и Сергей Розанов во время записи видеоролика стояли за бортом. Скорее всего, в группе Волкова Косторная временно набирает форму после двух недель без ледовых тренировок.
- 31 июля стало известно о переходе Косторной от Тутберидзе к Плющенко.
- Ранее по тому же маршруту отправились Александра Трусова, Вероника Жилина, Арина Парсегова и тренер Сергей Розанов, еще несколько фигуристов перешли в другие группы.
Уход Косторной от Тутберидзе больше напоминает побег. Кто-то из них скрывает правду
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