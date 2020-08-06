Евгения Медведева
Фото: Getty Images
Евгения ответила подписчице вполне исчепывающе.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на слухи, связывающие ее с переходом от Брайана Орсера к Евгению Плющенко.
– Женя, дорогая. Что за слухи ходят про ваш переход к Плющенко? Неужели это правда?
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– Прекратите вакханалию. Я нашла свое место в жизни и своих людей. Мне не нужно ничего менять. И займитесь своими делами, – написала 20-летняя фигуристка в ответ подписчице в инстаграме.
- В межсезонье-2020 к Плющенко из группы Тутберидзе перешли Александра Трусова, Алена Косторная, Вероника Жилина, Арина Парсегова и тренер Сергей Розанов.
- Также от Валентины Чеботаревой в академию двукратного олимпийского чемпиона пришла Станислава Константинова.
- Ранее Плющенко намекнул на трансфер топ-фигуристки.
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