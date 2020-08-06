Фигурное катание

Медведева ответила на слухи о переходе к Плющенко

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Евгения Медведева

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 2 минут

Евгения ответила подписчице вполне исчепывающе.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на слухи, связывающие ее с переходом от Брайана Орсера к Евгению Плющенко.

– Женя, дорогая. Что за слухи ходят про ваш переход к Плющенко? Неужели это правда?

Фигурное катание

Первое видео тренировки Косторной у Плющенко – она каталась с группой другого коуча

18 ЧАСОВ НАЗАД

– Прекратите вакханалию. Я нашла свое место в жизни и своих людей. Мне не нужно ничего менять. И займитесь своими делами, – написала 20-летняя фигуристка в ответ подписчице в инстаграме.

  • В межсезонье-2020 к Плющенко из группы Тутберидзе перешли Александра Трусова, Алена Косторная, Вероника Жилина, Арина Парсегова и тренер Сергей Розанов.
  • Также от Валентины Чеботаревой в академию двукратного олимпийского чемпиона пришла Станислава Константинова.
  • Ранее Плющенко намекнул на трансфер топ-фигуристки.

Загитовой нет на общем фото группы Тутберидзе. Алина – следующая на выход?

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Фигурное катание

ФФКР: в сезоне-2020/21 Косторная не сможет выступать за академию Плющенко

04/08/2020 В 05:20
Фигурное катание

«Еще будут сенсации». Плющенко намекнул на скорый переход топ-фигуристки

01/08/2020 В 14:44
По теме
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоЕвгения Медведева
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир