Евгения ответила подписчице вполне исчепывающе.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на слухи, связывающие ее с переходом от Брайана Орсера к Евгению Плющенко.

– Женя, дорогая. Что за слухи ходят про ваш переход к Плющенко? Неужели это правда?

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– Прекратите вакханалию. Я нашла свое место в жизни и своих людей. Мне не нужно ничего менять. И займитесь своими делами, – написала 20-летняя фигуристка в ответ подписчице в инстаграме.

В межсезонье-2020 к Плющенко из группы Тутберидзе перешли Александра Трусова, Алена Косторная, Вероника Жилина, Арина Парсегова и тренер Сергей Розанов.

Также от Валентины Чеботаревой в академию двукратного олимпийского чемпиона пришла Станислава Константинова.

Ранее Плющенко намекнул на трансфер топ-фигуристки.

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