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Спортивный журналист отреагировал на слова телеведущего Дмитрия Киселева о тренере Этери Тутберидзе, чью группу в межсезонье-2020 покинули несколько фигуристов и тренер.

«Гнусная история по отношению к официально признанному лучшему тренеру планеты Этери Тутберидзе. Ее школу буквально ограбили: соблазнив сначала выращенного с нуля тренера Розанова и сконструированную вручную русскую ракету Трусову, а вслед ювелирно выточенную Косторную. Как говорят на Украине – за грубые гроши.

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Горько, абсурдно, но факт, что сама Тутберидзе не имеет возможностей так поддерживать своих чемпионов на Родине. Страшно, что мы просто выпихиваем ее из России в США, где она начинала карьеру. Как мы будем выглядеть, когда ее новые воспитанницы, но уже под звездно-полосатым флагом будут занимать пьедесталы? Стыдно», – написал Киселев.

Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова на церемонии награждения чемпионата Европы-2020 Фото: Getty Images

Уткин ответил:

«Сегодня ситуацию с уходом от Тутберидзе учениц прокомментировал Дмитрий Киселев, телеведущий, зампред ВГТРК и глава «России Сегодня». Прочтите, там все в лучших традициях.

Он защищает Тутберидзе не первый раз и не первый день на самом деле. В подведомственных ему организациях инструкционно запрещено писать и говорить об Этери Георгиевне что-либо более критическое, чем гипотетическое утверждение, что ее пот благоухает жимолостью. Случались репрессии. Не стану называть имена, это касается других людей – вплоть до увольнения в три дня.

Жена Киселева с Этери Георгиевной очень, очень дружит. Не потому ли мы сейчас смотрим на историю ухода Косторной, и на ее примере убеждаемся: ну, не бьется одно с другим, куча умолчаний, опять Тутберидзе вся в белом кружеве, ну, не может так быть всегда?.. А может».

Группу Тутберидзе покинули 8 фигуристов, включая мировых лидеров – Алену Косторную и Александру Трусову.

Тутберидзе утверждала, что Косторная договорилась с новым тренером, Евгением Плющенко, еще в мае. Двукратный олимпийский чемпион опроверг эту информацию.

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