Фигурное катание

«Она была влюблена в Плющенко». Киркоров объяснил, почему забрал дочь из фигурного катания

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Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
13 минут назад

Нет-нет, не в Гном Гномыча.

Народный артист РФ Филипп Киркоров рассказал, почему забрал дочь Аллу-Викторию из академии фигурного катания Евгения Плющенко.

«Алла-Виктория была влюблена в фигурное катание. Точнее, в принца. Не в маленького Гном Гномыча, о котором многие говорили. А в старшего Плющенко. Именно поэтому она захотела заняться фигурным катанием. Но я все-таки считаю, что этот вид спорта – травмоопасный. Поэтому я больше за земные приключения», – цитирует 53-летнего Киркорова «Собеседник».

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Музыкант добавил, что любовь 8-летней девочки к Плющенко уже прошла, и Алла-Виктория нашла другие интересы.

  • Также Киркоров говорил о намерении отдать дочь в художественную гимнастику под руководство Ирины Винер.
  • Сын Филиппа Мартин занимается футболом в академии ЦСКА.

Дети Киркорова влюблены в спорт. Сын перешел из «Барсы» в ЦСКА, дочь предпочла Плющенко, а не Винер

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