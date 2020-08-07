Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория
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Нет-нет, не в Гном Гномыча.
Народный артист РФ Филипп Киркоров рассказал, почему забрал дочь Аллу-Викторию из академии фигурного катания Евгения Плющенко.
«Алла-Виктория была влюблена в фигурное катание. Точнее, в принца. Не в маленького Гном Гномыча, о котором многие говорили. А в старшего Плющенко. Именно поэтому она захотела заняться фигурным катанием. Но я все-таки считаю, что этот вид спорта – травмоопасный. Поэтому я больше за земные приключения», – цитирует 53-летнего Киркорова «Собеседник».
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Музыкант добавил, что любовь 8-летней девочки к Плющенко уже прошла, и Алла-Виктория нашла другие интересы.
- Также Киркоров говорил о намерении отдать дочь в художественную гимнастику под руководство Ирины Винер.
- Сын Филиппа Мартин занимается футболом в академии ЦСКА.
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