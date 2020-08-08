Олимпийская чемпионка Ильиных будет работать в академии Плющенко

Очередной громкий трансфер от двукратного олимпийского чемпиона.

Евгений Плющенко сообщил, что чемпионка ОИ в Сочи в командных соревнованиях Елена Ильиных будет тренером в его академии фигурного катания.

«Я очень рад, что к моей команде присоединилась и уже приступила к работе олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных. Добро пожаловать в наш клуб», – написал Плющенко в инстаграме.

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Ильиных совместно с Юлией Липницкой проводила мастер-классы в рамках проекта «Академия чемпионов Ильиных – Липницкой».

Ранее в команду Плющенко вошел тренер Сергей Розанов, который работал в группе Этери Тутберидзе.

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