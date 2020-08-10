Евгении предоставили лед ЦСКА и заслуженного тренера-куратора.

Перед прошлым сезоном казалось, что он будет уникальным и непредсказуемым: во взрослые выходило непобедимое трио Этери Тутберидзе и несло четверные прыжки во взрослую фигурку не как единичный феномен, а как новую реальность. Но квадисток Трусову и Щербакову на всех международных соревнованиях вчистую переиграла Алена Косторная с одним лишь тройным акселем, олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановке карьеры, а у Евгении Медведевой на чемпионате России в Красноярске сломался конек. Сюжет если не для триллера, то для очередного сериала о фигурном катании. Но преддверие сезона-2020/21 переплюнуло и это.

Во-первых, непонятно, каким будет этот сезон – юниорскую серию Гран-при из-за угрозы коронавируса уже отменили, взрослая состоится, но совершенно неясно, в каком формате. В относительной безопасности пока только январский чемпионат Европы и мартовский чемпионат мира. Во-вторых, бывшие ученицы Тутберидзе бомбанули сенсационными трансферами к Евгению Плющенко: Трусова перешла в мае, Косторная – в последний день июля, оставшись без программ, которые ей уже поставили в «Хрустальном».

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Тем временем сезон-2020/21 – последний перед олимпийским. Казалось, только вчера 15-летняя Загитова вырвала 1,31 балла у Медведевой в Пхёнчхане, но сейчас спортивный статус Алины неясен, а Женя с огромным трудом бьется за попадание на следующие Игры под руководством Брайана Орсера. И такое впечатление, что не напрасно: подвешенное состояние Загитовой, смена тренера Косторной и Трусовой, массовая миграция из группы Тутберидзе – все это играет на руку Медведевой. И Елизавете Туктамышевой, но ей – в меньшей степени, потому что федерация фигурного катания России все же привыкла ставить на Евгению.

Евгения Медведева Фото: Getty Images

В апреле, когда мир переживал пик пандемии коронавируса, Медведева полетела в Японию на шоу «Сейлормун» со странной надеждой, что его не отменят. Разумеется, мероприятие перенесли на 2021-й, но Женя осталась в стране восходящего солнца и вернулась в Россию только в конце июня. Скорее всего, она не теряла времени, как остальные российские фигуристки, и тренировалась на японских катках – а поездка на шоу была только предлогом.

В Москве Евгения отбыла две недели обязательного карантина и продолжила тренировки дома – закрытые границы до сих пор не позволяют лететь в Торонто и заниматься в «Крикет клабе». Медведевой не в первый раз предоставили лед ЦСКА и заслуженного тренера Елену Буянову, которая корректировала тренировки фигуристки на месте, пока Брайан Орсер подключался по видеосвязи. Заходила Татьяна Тарасова – и помогла Жене в работе над новыми программами: «Маскарадом» в короткой и «Цирком дю Солей» в произвольной. Также Татьяна Анатольевна сообщила, что спортсменка восстановила все прыжковые элементы, которыми владела.

Партнерство Медведевой с ЦСКА выглядит странно и сейчас, и в предыдущие разы (в декабре 2018-го и августе 2019-го): даже уйдя от Тутберидзе, она остается спортсменкой из «Самбо-70» и представляет эту школу на внутрироссийских соревнованиях. Пожалуй, явиться на каток «Хрустального» под очи Тутберидзе – действительно не самый подходящий вариант, но у богатого «Самбо» не один-единственный каток в Беляево: в Строгино функционирует отделение «Конек Чайковской». Правда, оба варианта находятся неподалеку от МКАД, чего не скажешь о ЦСКА, где всегда кипит жизнь: рядом и «Мегаспорт», и ТЦ «Авиапарк», где звезды шоу-бизнеса готовятся к «Ледниковому периоду».

До Олимпиады осталось полтора года, и, кажется, Медведева – один из тех немногих вариантов, в которые будут вкладываться. ФФКР и ЦСКА – звенья одной цепи: Женя тренируется в Москве при полной помощи и поддержке федерации, а специалисты армейского клуба помогают ей, несмотря на клубную прописку в «Самбо-70».

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе Фото: Getty Images

Может ли это сыграть если не при отборе на Олимпиаду, то в следующем сезоне? Вполне. Медведеву всегда щедро одаривали компонентами. В прошлом сезоне ей было не объехать тройной аксель Косторной и четверные Трусовой и Щербаковой (зато ультра-си Туктамышевой – реально), а перед этим Женя находится в крайне выгодной позиции. Она не соревновалась с декабря 2019-го и сразу после снятия с произвольной программы объявила музыку для новой, а затем улетела за океан и приступила к постановкам с Ше-Линн Бурн и Джеффри Баттлом.

Как утверждает Татьяна Анатольевна, программы готовы и наверняка накатаны, а конкурентки переживают не самые простые времена. Косторная и Трусова будут притираться к новому тренеру, причем программы Алены на начало августа (за месяц до контрольных прокатов) даже не поставлены. Собирается ли соревноваться Загитова, неясно – таким образом, в относительном порядке сейчас только Анна Щербакова, которая получит дозу тренерского внимания за троих. Если все факторы сложатся воедино, Медведева отберется на главные старты предолимпийского сезона, а там скоро и сами Игры, где будет не только личный турнир (который Евгении не выиграть), но и командный. А там у России снова очень высокие шансы – пора делать ставки.

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