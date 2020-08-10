Новый тренер решил не сталкивать девчонок лбами.

Фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная тренируются в академии Евгения Плющенко в разное время.

По информации «Спорт-Экспресса», расписание занятий на льду скорректировали, чтобы девушки не пересекались. Иногда группе Плющенко и Розанова, в которой работают обе спортсменки, приходится делить лед с группой Александра Волкова, где занимается призер этапа Гран-при Станислава Константинова.

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У Этери Туберидзе все тренировались в одно время.

Трусова объявила об уходе от Тутберидзе к Плющенко в мае, о трансфере Косторной стало известно 31 июля.

Алена – обладательница мировых рекордов в короткой программе и по сумме, Александра владеет лучшим результатом в произвольной.

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