Фигурное катание

«СЭ»: Косторная и Трусова тренируются у Плющенко в разное время

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Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная (ЧР-2019)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
6 минут назад

Новый тренер решил не сталкивать девчонок лбами.

Фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная тренируются в академии Евгения Плющенко в разное время.

По информации «Спорт-Экспресса», расписание занятий на льду скорректировали, чтобы девушки не пересекались. Иногда группе Плющенко и Розанова, в которой работают обе спортсменки, приходится делить лед с группой Александра Волкова, где занимается призер этапа Гран-при Станислава Константинова.

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  • Трусова объявила об уходе от Тутберидзе к Плющенко в мае, о трансфере Косторной стало известно 31 июля.
  • Алена – обладательница мировых рекордов в короткой программе и по сумме, Александра владеет лучшим результатом в произвольной.

Кажется, федерация делает ставку на Медведеву. У нее еще есть шанс выиграть Олимпиаду

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